Los lazos malagueños de Usman Garuba

Usman Garuba Alari (Madrid, 2002) es un de las grandes sensaciones de la temporada en el baloncesto europeo. No se puede decir que no viniera avisando desde pequeño. Con 14 años fue MVP de un Europeo sub 16 en el que España ganó un oro. Siempre queda la duda de la adaptación a profesionales cuando se tiene un dominio físico tan acusado en categorías inferiores, pero fue quemando etapas antes de tiempo y ya debutó con el Real Madrid un par de temporadas atrás. Como sucedió con Doncic, uno de sus primeros partidos con la camiseta blanca llegó en suelo malagueño, en el Trofeo Costa del Sol, que en la última década ha sido parada del club blanco en su pretemporada. Puede jugar este domingo contra el Unicaja en Málaga su último partido de temporada regular antes de saltar a la NBA, como se augura. Se le da en el Top 15 para el draft que se celebrará el próximo mes de junio.

Los lazos con malagueños de Garuba son amplios. Por ejemplo, fue subcampeón de Europa sub 16 en 2018 con los canteranos cajistas Pablo Sánchez, que este domingo estará en el banquillo del Unicaja, Javi Rodríguez, Jeffry Godspower y Rubén Domínguez. Pero si hay un malagueño que conoce bien cómo es Garuba ése es Golden Dike. Antes de comenzar su segundo año de cadete se marchó al Real Madrid desde Los Guindos y ahí estaría tres temporadas, hasta acabar su etapa de junior, al lado cada día de Garuba. Con él lo ganó todo en categorías inferiores. Campeonatos de España, la Euroliga junior, torneos varios y sendos oros sub 16 y sub 18 con la selección española.

Dike lleva varias semanas en Málaga, donde regresó tras cumplir su segunda temporada en Loyola Maryland, en la NCAA. Desde Baltimore, donde vive, mantiene el contacto casi cotidiano con Garuba. “Cuando volví a Madrid desde EEUU hace unas semanas fueron él y su familia a recogerme al aeropuerto, vi a su hermano, que juega también. Es alguien muy cercano, ya quedé para verle en Málaga a él y Vukcevic, que coincidí tambiénen en mi último año en Madrid”, relata Gody, que desde la próxima semana espera ejercitarse en las instalaciones de Los Guindos, como ya hizo la postemporada pasada.

A la hora de hablar de Garuba, Dike destaca su concentración en la pista. “Cuando estamos fuera, está siempre de broma, es muy divertido, pero cuando sale a la pista se transforma completamente, es algo que ya se notaba desde niño. Hace cosas que no son normales para su edad. Defensivamente ya hemos visto esta temporada que en la Euroliga ha hecho exhibiciones, marcando diferencias. Y cada vez va haciendo más cosas. Por ejemplo, el tiro era algo en lo que trabajaba mucho porque tenía mucho margen de mejora. Ahora le veo partidos en los que mete tres o cuatro triples. Es un trabajador incansable”, recuerda el pívot malagueño: “En categorías inferiores solíamos jugar juntos, él de cuatro y yo de cinco. Una temporada jugué menos, la primera de junior. Estaban también Amar Sylla y Rubén de la Torre. Pero la primera y la última coincidíamos los dos en pista, solíamos salir de titular”, dice el pívot malagueño de raíces nigerianas, país en el que también tiene Garuba su origen familiar. “Mi madre y su padre ya se conocían porque eran de la misma zona de Nigeria y las familias hicimos muy buena amistad cuando coincidimos en Madrid”, señala Gody.

Es muy posible que el malagueño y Garuba coincidan la próxima temporada en suelo estadounidense. “Sé cómo está en las previsiones del draft, pero no hablé con él de eso”, asegura Gody, sin querer desvelar secretos de amigo. Con 19 años, Garuba se ha convertido en un jugador capital en el Madrid. Y ya llegan más canteranos. Vukcevic ha sido el siguiente que se ha posicionado. “En la cantera del Madrid tienes eso, que o compites cada día y mejoras o está otro. Me lo dejó claro desde el primer día Alberto Angulo. Tienes que adaptarte porque llegas siendo, digamos, el bueno del equipo en el que estás y te encuentras a varios mejores que tú. Le pasó tambien a Tristan el primer año. Pero por ahí están cedidos Tisma y Nakic y por detrás llegan Matteo Spagnolo, que ya es internacional con Italia absoluto, y Juan Núñez, que lo conozco desde que era preinfantil y ya era impresionante”, explica Dike sobre la cantera blanca, que tiene una gran inversión en captación y desarrollo detrás pero que da frutos tremendos. El penúltimo, Usman Garuba, al que se podrá ver este domingo en el Carpena.