"Hay que tener mucho, mucho cuidado con Nzosa"

Las lesiones de Yannick Nzosa y Gal Mekel, además de la de Carlos Suárez, merman el potencial del Unicaja. Aunque no se sabe si ayudarían mucho a tener opciones de pelear por los partidos visto el gran bache que atraviesa el ahora equipo de Fotis Katsikaris, que se ha caído de nuevo.

Los problemas en un abductor de Nzosa y en una rodilla de Mekel le han hecho perderse los últimos partidos y el propio Katsikaris explica cómo es la situción. "No sabemos la evolución de Yannick, va a mejor pero es una lesión un poco sensible. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que ver si puede empezar a hacer cosas. Ahora mismo no está haciendo nada. Sólo tratamiento y algunos movimientos. Lo de Gal tampoco sé. Espero a la semana que viene a ver cómo evoluciona", explicaba el técnico griego.

Con Nzosa se va con mucha cautela, es un joven aún en formación física y hay que tener precaución. En el caso de Mekel, no tiene menisco, operado con anterioridad, en la articulación y ello propicia que el dolor rebrote en cuanto empieza a forzar. En cuanto a Suárez, parece complicado que regrese antes de que finalice la temporada tras padecer su cuarta lesión muscular.