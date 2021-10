El limbo de Pablo Sánchez

Pablo Sánchez, el jugador más joven en disputar un partido oficial con el Unicaja, cumplió este lunes 19 años. Toda la carrera por delante pese a que hace ya tres años que debutó con el primer equipo y complete su cuarta temporada trabajando regularmente con él, primero con Luis Casimiro y ahora con Fotis Katsikaris. A veces pasa con los jugadores que debutan muy jóvenes, que si no se consolidan pronto entren las dudas, es parte del proceso. El Unicaja apostó el verano anterior por hacerle un contrato por tres temporadas que acaba en 2023.

Tras aparecer de manera discontinua con el CB Marbella en LEBPlata la temporada pasada (pasó el Covid-19 y fue reclamado para entrenar por Casimiro y Katsikaris), haciéndolo bien pese a que entrenaba poco con ellos y no jugaba de corrido, en este año se ha quedado en el primer equipo del Unicaja, pero en un limbo un tanto incómodo. Es el jugador número 13, estuvo en Manresa por la baja de Bouteille. Se ha vestido en algún partido, pero no ha debutado oficialmente aún aunque ha habido lesiones en su posición y, por ejemplo, no estuvo en el último tramo de pretemporada en Galicia y jugó algún partido con el equipo de Liga EBA para acumular algunos minutos. También jugó un encuentro oficial a las órdenes de Antonio Herrera el fin de semana anterior, ante el CB La Zubia. Una categoría que se le queda pequeña.

No es la situación ideal para el prometedor jugador jiennense, que este verano recibió un aviso. En sub 16 era el base titular de una selección que fuera subcampeona de Europa con Usman Garuba de capo y, tres años después, era el último descarte para acudir con la selección sub 19 al Mundial. Guillem Ferrando, del Valencia Básket, fue el director titular en el torneo celebrado en Letonia y ahora ha tenido minutos a las órdenes de Peñarroya con las lesiones que ha habido en el equipo taronja.

La ausencia de un equipo filial o vinculado, la experiencia con el CB Marbella no gustó en Los Guindos como salió, hace más grande el salto desde la factoría y, en casos como éste, la consolidación. Sin competir asiduamente es difícil progresar. Tiene a Cole, Jaime, Alberto, Brizuela y Francis por delante en la rotación, es bastante complicado tener minutos. Tampoco parece que vuelva loco a Katsikaris. Un limbo que no beneficia a nadie.