La llamada americana seduce a las chicas del Unicaja Femenino

Un fenómeno que ya vivió el Unicaja en su cantera en equipos masculinos al acabar la etapa de junior también se comienza a experimentar en los equipos femeninos. Sugerentes ofrecimientos de universidades americanas atraen a las jugadoras para compatibilizar estudios y baloncesto en la NCAA. La posibilidad de perfeccionar un idioma y tener una carrera con 22-23 años sin dejar de cultivar el deporte es, si cabe, más tentadora en mujeres, donde los ingresos profesionales son bastante más reducidos que en hombres.

El primer ejemplo que se ha conocido públicamente es el de Daniel Abies Ikponmwosa, que se ha comprometido con Wichita State. La jugadora junior obtuvo recientemente la medalla de bronce en el Campeonato de España de la categoría a las órdenes de Manolo Trujillo y ha sido una jugadora importante para Jesús Lázaro en el primer equipo en Liga Femenina 2. Jugó 22 partidos, con medias 13 minutos, 3.3 puntos y 3.6 rebotes. Con 17 años ya tenía protagonismo. Ha estado varios años en la cantera de Los Guindos y hace unas semanas estuvo en la concentración de la selección española sub 18 junto a Noemí Ugochukwu y Eva de Meyer.

No es la única jugadora que se marchará a hacer las Américas. También Elena Moreno y Elena González, otras dos jugadoras malagueñas con varios años de permanencia en Los Guindos, desde que en 2017 se lanzara la sección femenina, también hicieron las pruebas y están en el proceso final de selección de universidad.

A pesar de ello, la apuesta por la cantera en el equipo femenino se mantiene y aumenta. El resto del equipo junior que sale será la base del primer equipo la próxima temporada. Es una generación que fue campeona de España infantil y bronce junior. La idea es crecer con este grupo de jugadoras y algunas cadetes que ya han despuntado a nivel senior (también fueron bronce en el Nacional semanas atrás) y que vayan quemando etapas y ascendiendo en el escalafón. Esta temporada, con cinco jugadoras seniors, se quedó a un puesto de la fase de ascenso.

Como demuestra el hecho de que varios jugadores salidos de la cantera y que juegan en EEUU estén en Los Guindos y el Carpena estos días entrenando, el club, en esta nueva etapa, ha decidido tender puentes con ellos y mantener la relación y el seguimiento.

