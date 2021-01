El Lokomotiv Kuban recluta a otra estrella para la Eurocup

El mercado sigue abierto y la Eurocup continúa ganando caché con la llegada de nuevos jugadores. El Lokomotiv Kuban ha sido el último en reclutar a uno con cartel de estrella, Nigel Williams-Goss. El estadounidense llega desde la NBA, donde no ha encontrado hueco para la nueva temporada. Firmó tres años con Utah Jazz, que tenía sus derechos en la liga tras draftearlo, pero sólo cumplió el primero del contrato. Estuvo a caballo entre la franquicia que entrena Quin Snyder, con los que jugó los 10 partidos que podía (dos de ellos en la burbuja de Orlando), y su equipo vinculado en la G-League. Con los Salt Lake City disputó 17 con buenos números: 15.3 puntos, 3.9 rebotes, 5.5 asistencias y 1.6 robos por encuentro.

El base nacido en Oregon y formado entre las Universidades de Washington (2013/15) y Gonzaga (2015/17), de ahí su buena relación con Domas Sabonis. Luego dio el salto a Europa con el Partizan, donde descolló y ganó la Copa serbia. Promedió 16.9 puntos, 3.7 rebotes y 6.9 asistencias en la Liga Adriática. Fue uno de los caramelos del mercado ese verano y el Olympiacos fue el que se lo llevó. Con el gigante griego disputó una temporada, que serviría de lanzadera para esa aventura NBA. Ahora está de vuelta y, a priori, debe ser diferencial en el universo Eurocup. Llega al Loko, uno de los grandes aspirantes del torneo, lo que eleva el potencial de una plantilla (pese a la lesión de Alan Williams) que ya tenía a Kuzminskas, Kalnietis, Jordan Crawford y Will Cummings. Los rusos están encuadrados en el Grupo F con el Metropolitans (rival del Unicaja en la fase de grupos), el Trento y el Partizan.

Evgeny Pashutin analizaba la importancia del movimiento a estas alturas. "Me alegro de que hayamos conseguido firmar un contrato con un jugador así. Nigel tiene que fortalecer nuestro juego. Es un base experimentado de alta velocidad que juega bien el pick and roll, ve la cancha perfectamente, puede conectar con los jugadores grandes y anotar él mismo", aseguraba el entrenador: "Dará rotación al equipo, se adapta perfectamente a nuestro estilo de juego. Espero que Nigel se una al equipo lo antes posible, ayude a nuestros líderes en la cancha y definitivamente fortalezca al equipo. Junto con él, seremos aún más fuertes y lucharemos por la victoria en cada partido".

También daba sus sensaciones el propio Nigel Williams-Goss, al que le llega un nuevo reto a sus 26 años. "Estoy muy contento de unirme a un club con una historia tan rica y objetivos serios. Este año el equipo se ha reunido muy bien y ahora es solo la mitad de la temporada, así que tendré tiempo para adaptarme. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudar al Loko a cumplir con las tareas establecidas para la temporada", afirmaba el estadounidense.

El Lokomotiv Kuban no ha sido el único equipo de la Eurocup en reforzarse en los últimos días y es que son varios los que han aprovechado este parón para paliar carencias. El Partizan incorporó al base Josh Perkins, que procede del GTK Gliwice polaco, donde fue un jugador muy destacado. Sustituye a Nemanja Gordic, que se marchó al Mornar Bar, que ahora está cerca de cerrar la contratación de Johnny Hamilton desde el Fenerbahçe. También se movió el Morabanc Andorra, que fichó a Artsiom Parakhouski, un pívot veterano y con experiencia en la Euroliga. En el Grupo E del Unicaja de momento el Nanterre movió ficha y el As Mónaco inscribirá a Rob Gray, que estaba en el Metropolitans 92. Los malagueños también podrán contar con Frankie Ferrari.

También hay actividad en los despachos en la ACB. El Real Madrid incorporó hasta final de temporada al pívot Alex Tyus, que viene a ocupar la plaza del lesionado Randolph. Leo Westermann llega años después al Barça. El Urbas Fuenlabrada se hizo con los servicios del pívot Josh Sharma, llegando Elias Harris al Casademont Zaragoza. Unos días antes firmó por el San Pablo Burgos Maksim Salash, que ya jugara frente a los cajistas este domingo.

