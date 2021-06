López Nieto: "Es una responsabilidad que acepto agradecido"

Antonio Jesús López Nieto, ex árbitro internacional y patrono de la Fundación Unicaja, será uno de los cuatro nuevos consejeros del Consejo de Administración del club. Sobre su nombramiento habló en SER Málaga, donde reconocía que fue Braulio Medel, presidente de la Fundación, el que le llamó para comunicárselo: "Es una responsabilidad, un lío no, una responsabilidad que acepto agradecido de que hayan pensado en mí. Me lo comunicó el presidente de la Fundación bancaria, así como al resto de personas. Pero repito, ahora tiene que ratificarlo el resto del Patronato".

"Me lo pensé, lo medité y cuando tomo una decisión lo hago firmemente y convencido", apuntaba López Nieto, que mandaba un mensaje de tranquilidad con respecto a la situación futura del club: "Traslado que no hay por qué alarmarse, las medidas y decisiones que se están tomando son las idóneas. Con pausa y con cerebro. Saldremos fuertes de esta situación y saldrá un club sólido para el futuro, dentro de lo que es el marco del baloncesto español actual".

Una de sus primeras decisiones como consejo del club será tomar partido en el Consejo de Administración del Unicaja, en el que se tomará la decisión de mantenerse en la vía de la Eurocup o apostar por la BCL: "Eso lo tendrá que decidir el Consejo de Administración del club cuando se reúna. Cuando conozca los datos daré mi opinión. Lo que sí creo, que a veces el tema que conozco que es el de la Euroliga, creo que hay mas literatura que realidad. Ahí están los números, y la mayoría de los equipos que participan en la Euroliga son financiados por equipos de fútbol o con financiaciones bastante opacas, no por gente que genera el dinero en el deporte. Por lo tanto es para pensarlo".