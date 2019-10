Luis Casimiro quiere vivir el presente, ni dar un paso atrás ni adelante. Es una filosofía que mantiene ya desde el año anterior y la que sigue a pies juntillas. Más después de enlazar seis triunfos, que siempre pueden conducir a alguna relajación. Más ante el colista del Grupo D en la Eurocup, un Oldenburg que marcha con balance inverso al del Unicaja. "Nos estaríamos confundiendo, tenemos una baja muy importante [por Alberto Díaz]. No podemos mirar hacia atrás. Cuando nos iba mal no podíamos hacerlo y ahora debemos ser igual de coherentes. Necesitamos estar muy concentrados, teniendo en cuenta el ritmo que llevamos ayer hicimos carga táctica y recuperación. Sólo nos vale para crecer esta tarde. Pensar en como podemos ir a más, no hemos hecho nada. Estamos haciendo un buen trabajo, se están sintiendo bien los jugadores. Tenemos que cuidar esta situación", explicaba este en rueda de prensa.

"Creo que estamos bien", admitía el manchego, que insistía en su idea: "Tenemos que afrontarlo vengamos de donde vengamos, tenemos que estar muy presentes en el día a día. Siempre tenemos que olvidar el pasado y centrarnos en lo que viene, queremos estar en el presente". Luis Casimiro también habló de otros temas:

Oldenburg

"Pienso en como podemos ir mejorando cada día y mejorando, centrado en cada día. No miro mucho hacia atrás, el pasado no me sirve para mucho. Preparando ayer el partido contra el Oldenburg, sabiendo de la dificultad, un equipo que ha competido siempre. A pesar de no haber ganado, ha competido, ha ido por delante y ha habido que ganarle, hace buen baloncesto, tiene unos jugadores con unos roles muy definidos. Paulding, Mahalbasic y Hobbs son referentes, pero los jugadores alemanes equilibran al equipo. Hacen buen baloncesto, con buenos tiros de tres puntos. Va a ser un partido difícil".

Invictos

"Me dice que tenemos que motivarnos para seguir estando en ese grupo exclusivo de tres. Es una de las situaciones que tenemos que tener como motivación extra. Creo que dice bastante a favor del equipo, del club y tenemos que tener esa motivación para afrontar el partido al máximo nivel de intensidad y motivación".

Pasos adelante

"Nos vamos conociendo más, más que definir los roles. El equipo va encontrando su equilibrio, los jugadores van encontrando sus momentos, sabemos buscar a cada uno más. Necesitábamos ese tiempo a nivel ofensivo para saber nuestra filosofía. El equipo aún no ha parado de crecer a nivel ofensivo para ponernos todos en la misma coordinación. Se ve que los jugadores están haciendo un gran esfuerzo, el mérito es todo de los jugadores, de su buena voluntad e implicación".

Rotación de 12 jugadores

"Es un objetivo en una temporada que se presupone larga, compitiendo en todos los títulos que podamos optar. Tener a la gente implicada desde el inicio para que lleguen a esos momentos sintiéndose importante es uno de los objetivos. Muchas veces podemos acortar la rotación, pero hay otras veces que metiendo a más gente no exprimes todo lo suficiente a un jugador que está brillante pero piensas en que es largo. Es uno de los objetivos".

Margen de mejora

"Por poner un pero a la victoria del otro día había que tener la calma suficiente para leer el ritmo del partido que nos conviene más. Hay que entender al jugador, estás bien en defensa y tienes la oportunidad de correr y corres porque tiene la adrenalina alta y quieres más. Necesitamos tener la calma y saber leer el momento del partido. Sin renunciar a un ritmo alto, pero el partido necesita un tempo y hay que administrarse para un mejor control".