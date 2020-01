Casimiro y la visita a Andorra: "Tenemos ese reto de dejar a un equipo tocado"

Sin apenas tiempo a saborear el derbi andaluz el Unicaja ya mira a Andorra, donde este martes tiene un nuevo compromiso en el Top 16 de la Eurocup. Será el segundo duelo a domicilio, en la pista del Morabanc. "Es un reto, ganar fuera de casa en Eurocup sería importante. Estuvimos cerca en Bursa y ahora otra oportunidad más contra el Andorra. Una cancha difícil, pero donde tenemos que estar al máximo de exigencia para poder competir bien y llevarnos la victoria", decía Luis Casimiro en la previa.

Los de Ibon Navarro son, junto al Trento italiano, los únicos de la competición que aún no ganaron en esta fase. Le van quedando menos balas. "Andorra tiene en Eurocup todas las luces de alarmas encendidas porque hasta ahora no ha ganando ninguno de los dos partidos. Perdió en casa contra Bursa y eso le hace ser un rival complicado donde la exigencia para sí mismo es máxima en el sentido de que no pueden fallar porque se quedarían muy descolgados", aseguraba el entrenador manchego, que se miraba el ombligo: "Por otro lado nosotros también tenemos ese reto de dejar a un equipo tocado y poder sumar por nosotros una victoria que nos dejaría en un buen lugar para afrontar la segunda vuelta del Top 16".

Será la segunda vez que el Unicaja juegue esta temporada en el Poliesportiu Andorra, con malos recuerdos del duelo en la ACB. No está siendo una pista accesible para la mayoría. "Tomando como referencia el primer partido que jugamos aquí, estar con buena energía a nivel de ataque, su defensa es muy física y de contacto. Si somos capaces de superar esa exigencia física que ponen ellos estaremos haciendo un buen trabajo para luego estar sólidos en el rebote y desde ahí poder controlar el ritmo de partido", afirmaba Luis Casimiro.

No podrá contar el técnico con Elegar y Ejim. "Estamos llevando un año de muchos jugadores tocados, de mucha lesiones en diferentes posiciones y hay que afrontar la situación como viene. Sí que no nos deja trabajar a pleno rendimiento con todo el grupo y eso no deja de ser un hándicap. Lo podemos decir porque es la realidad pero no nos podemos acordar mucho porque tenemos que competir el resto de jugadores que quedan e intentar sacar el partido adelante", cerraba sobre los lesionados.