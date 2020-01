Elegar se lesiona y será baja en Andorra

El Unicaja regresó al trabajo este domingo pocas horas después de asaltar Sevilla en Los Guindos. Por la mañana habían estado allí varios jugadores del primer equipo como Alberto Díaz, Carlos Suárez o Jaime Fernández viendo en directo al Unicaja Femenino. La sesión vespertina ya con la mente en la Eurocup tuvo malas consecuencias. Se lesionó Frank Elegar en el entrenamiento del tobillo derecho y será baja contra el Morabanc Andorra este martes en el último partido de la primera vuelta del Top 16.

El pívot venía jugando mermado en los últimos partidos por molestias en el psoas de la misma pierna y no se ha querido correr ningún tipo de riesgos. Quedarán tres partidos de esta fase y también está en el horizonte ya la Copa del Rey, por lo que no es momento de arriesgar. Es el estadounidense un jugador que resiste bien las molestias y ya fueron varias veces las que saltó a la pista siendo duda y no en las mejores condiciones. En esta ocasión se quedó en Málaga para recuperarse bien. Habrá que ver la evolución que tiene la articulación, que también le dio problemas durante la temporada en la pierna izquierda, para ver si está disponible para el domingo de cara al choque frente al Movistar Estudiantes de Avramovic en la ACB.

Su baja se une a la de Melvin Ejim, al que aún le quedan varias semanas por una rotura en el sóleo de la pierna derecha. Para él si peligra el torneo copero y, en caso de llegar, no estará en su mejor estado físico. Le acortan mucho la rotación interior a Luis Casimiro estas dos ausencias, además de restarle un importante potencial físico al equipo. Dos bajas importantes antes de un encuentro de máxima trascendencia y también dificultad frente a un Andorra necesitado y que volvió a la victoria en la Liga Endesa. Sigue siendo parte de la expedición cajista el canterano Ismael Tamba, que ya debutara frente al Coosur Betis.