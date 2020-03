No habrá aplazamiento en la Eurocup: "Tendremos que forzar a alguno"

El Unicaja, como dijo Manolo Rubia en la presentación de Bouteille, había solicitado el aplazamiento del partido de Eurocup del miércoles en Badalona. El parte médico es muy amplio, con alguna lesión muy importante. Salvo imprevisto en los días que quedan hasta entonces, el encuentro frente al Joventut se jugará en la fecha que estaba marcada. No le pilla con el paso cambiado a Casimiro. "Yo ya contaba con ello. A nadar contracorriente y a poner al mal tiempo buena cara. A trabajar al máximo los que estemos, es lo que nos toca vivir y a afrontarlo con la mayor de las ambiciones. Nos ayudan mucho los chavales de la cantera y ponernos al máximo de implicación para poder competir", decía en rueda de prensa.

No podrán estar Bouteille y Simonovic, que llegaron semanas después de que se cerrara el plazo para inscribir jugadores. Complica aún más el panorama. "Iremos con ocho", aseguraba el entrenador manchego, que no ofrecía muchos detalles sobre el elegido: "Tendremos que forzar a alguno, de los que esté mejor. Podremos hacer la intención de que esté para el partido del que esté mejor. Tenemos que ir mirando al día. Algunos que no, otros que puede ser y otros que tendremos que forzar. Habrá que dejar pasar estos dos días. Alguno intentaremos forzar para que puedan estar". El elegido puede salir de Carlos Suárez o Melvin Ejim, previsiblemente.