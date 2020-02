El Unicaja espera que se aplace el partido de Badalona en la Eurocup

Manolo Rubia, el hombre de los fichajes en el Unicaja, ha confirmado que espera que durante la jornada de hoy jueves, la organización de la Eurocup confirme que se puede cambiar de fecha el envite de la competición que debe de enfrentar a los malagueños con el Joventut de Badalona el próximo día 4 de marzo. La gran cantidad de jugadores lesionados no sólo ha obligado a los andaluces a firmar a Simonovic y Bouteille, también ha propiciado que la directiva dialogue con los responsables de la máxima competición continental no sólo para tratar de inscribir a alguno en la Eurocup fuera del plazo estipulado para ello, también para el cambio de fecha de la próxima cita de los verdes en la competición.

"Se ha hablado de todo, aplazar el partido del 4 a la semana siguiente, ya que en esa semana siguiente no hay fecha de partido. Hay alguna posibilidad porque no tenemos jugadores suficientes. Ejim, Suárez y Thompson podrían estar en ese plazo", indicó Rubia en la presentación del francel Axel Bouteille. Brizuela es otro de los jugadores tocados que podría llegar a ese envite, algo que no cabe para hombres como Fernández o Díaz, con problemas que les mantendrán más tiempo fuera de las canchas.

"A lo largo del día de hoy (jueves 27), los médicos de Euroliga hablarán con los nuestros. No tienen dudas de que las lesiones son reales, algunas han internevnido las selecciones . Los médicos de Euroliga lo tienen todo en referente a información sobre el caso. Además, ahora también tenemos a Thompson con gastroenteritis", explicó Manolo Rubia.

Rubia se mostró contento con Bouteille, pero no descartó que el Unicaja vuelva a ir al mercado en esta temporada por las lesiones. Preguntado si el galo y Simonovic cierran la plantilla, el dirigente no lo tiene claro: "Pues no lo sé, en principio parece que sí, pero la situación de dos de nuestros jugadores importantes es delicada, y no sé si será definitivo. Tal vez nos tengamos la necesidad de fichar. Espero que no".

Además, Rubia confirmó que Bouteille ha firmado con el Unicaja por lo que resta de temporada más dos más "se esté o no en Euroliga" y dio algunos agradecimientos a quienes han ayudado a esta operación tan rápida: "Gracias a su agencia, a Raznatovic que nos ha ayudado mucho para que la operación fuese rápida. No era fácil que un jugador tan importante pudiéramos sacarlo de Bilbao. Pero la lesión de Toupane nos hacía que nos tuviéramos que mover rápido y fuimos a por él". Rubia se mostró preocupado por Jaime Fernández y los plazos de su recuperación.