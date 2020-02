En una sala de prensa que conoce casi al milímetro le tocó a Luis Casimiro analizar una de sus noches más felices que se inició su segunda etapa en el Unicaja. "Un partido complicado contra el tercero de la liga, que está muy bien y no hay quien lo baje. Tienen una mentalidad positiva, un muy buen baloncesto y un muy buen equipo. Nos iba a costar trabajar el partido. La clave fue el tercer cuarto, cuando pusimos una defensa agresiva y robamos balones en el medio campo y metimos canastas fáciles. Nos recuperamos y nos pusimos arriba y el equipo cogió confianza. Nos vimos arriba, el equipo creyó y estuvo más clarividente. En el último cuarto ya fue un poco más de cambiar canastas", comenzaba el manchego.

"Veo el equipo como un conjunto, no diferencio edades ni nacionalidades. Pongo a un conjunto, al que creo que va a rendir más. Tengo que mirar el equipo como un conjunto", decía cuando era preguntado por la trascendencia de los nacionales, claves en el resurgir cajistas, aunque se paraba a analizar la figura de Rubén Guerrero, que rozó el doble doble: "Está de selección española. Un cinco español que esté jugando como él... Scariolo no es tonto, está a ese nivel. Los chicos jóvenes van a poder tener esos dientes de sierra, lo difícil era mantenerse, está haciendo un grandísimo trabajo. Está ,manteniendo una estabilidad que nos puede sorprender, tenemos que no trasladarle esa presión. Le queda mucho recorrido y experiencia que ganar. Nos está dando grandes minutos y solidez".

Casimiro ponía en contexto el valor del triunfo. "Estamos ante una grandísima oportunidad. Tenemos que recuperar al equipo físicamente y tener una mentalidad como esta. Además de los componentes, el equipo tuvo una grandísima mentalidad. Hicimos un gran trabajo en el rebote ofensivo. Un gran esfuerzo y una gran mentalidad. Nos ayuda para afrontar el partido de mañana y que estemos menos cansados", decía, mirando ya el Morabanc Andorra, un rival conocido: "Lo tenemos muy fresco, jugamos hace nada dos partidos seguidos. Ganamos dos partidos seguidos y ahora tres, tenemos que hacerlo. Ayuda a nivel de scouting. Vimos el partido y sabemos el equipo que es y las posibilidades que tiene, un tremendo potencial. Eliminaron a Tenerife, que venía en dinámica positiva. Tiene un equipo muy válido. Ayuda al scouting, a preparar el partido, pero tenemos que tomarlo como un partido nuevo".

No le preocupa demasiado el cansancio. "Creo que el aspecto mental va por delante y cuando es lo felices que están los jugadores en el vestuario y por primera vez se derrota a Zaragoza en la Copa. Eso prevalece al estado físico. Nos permitió vivir un partido de Copa, pulsar el ambiente y mentalizarse. Tenemos que hacer descansar, recuperar, pero la mentalidad que vamos a tener va por delante del aspecto físico", aseguraba el entrenador del Unicaja, que veía el lado positivo de las ausencias de Ejim y Elegar: "Ejim ha hecho dos entrenamientos, en un momento podía haberlo pensado, pero es tema de ritmo de competición y de recuperación de la lesión. La Copa es larga y tenemos dos jugadores frescos. Si mañana pueden estar bien... Podemos estar más castigados en Jaime y Alberto por los minutos que jugaron".