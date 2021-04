Luis Casimiro volvió a lo grande a Málaga. El Casademont Zaragoza dio una exhibición en el Carpena y se impuso de manera muy contundente al Unicaja. No podía disimular su alegría el manchego en la sala de prensa en la que compareció durante más de dos años. "Me parece que jugamos un extraordinario partido, sólo voy a hablar de Casademont. Todo lo que pueda decir es alabar a mi equipo. Suelo pasar página rápido", explicaba.

"Un poco extraño. Creo que las otras dos veces que me cortaron no volví. Muy centrado. Soy capaz de concentrarme en mi equipo y sólo pensar en lo que puedo ayudarle. Muy extraño. Como me aíslo de la prensa y lo que se dice me cuesta poco concentrarme. Creo que lo conseguí", decía cuando qué había sentido en su regreso, para pasar a analizar el choque: "Jugamos muy bien, con mucha energía, desde la defensa y con transiciones, controlamos el rebote a excepción del segundo cuarto. Este equipo ya venía haciendo puntos y si equilibramos la dos facetas... dimos un paso adelante, las sensaciones son muy buenas. Muy feliz por mi equipo ganar como se ganó aquí no es fácil. Para lo que viene es bueno".

Se siente ilusionado con el crecimiento del Casademont. "Ya venían de jugar muy bien en casa contra Guipúzcoa, que parecía fácil. Me gustó porque estuvieron serios y trabajando muy bien, sabían de la importancia del partido. Los otros dos partidos, contra equipos de play off, la respuesta fue muy buena y por momentos contundentes y jugando muy buen baloncesto. El trabajo de los jugadores fue muy bueno", afirmaba el manchego, que terminaba: "Me encontré al equipo con buen ánimo, estaban bien anímicamente. No estaban ni mucho menos roto. Sólo hay que pensar en el partido siguiente. El próximo es en casa con Andorra. No hay que ir más allá porque si lo hacemos así podremos llegar bien a la Final Eight".