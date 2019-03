Casimiro: "Esto se mide por las veces que uno se levanta"

Este miércoles (19:00 horas, Teledeporte) el Unicaja afronta el duelo más crucial de la temporada. Se juega la vida en la Eurocup en Berlín. La eliminatoria con el Alba marcha 1-1 y se decidirá en el Mercedes Benz Arena. Llega con ánimos de dar un golpe la plantilla cajista, como decía Luis Casimiro pocas horas antes de subirse al avión con destino a la capital de Alemania. "Estamos bien. Esto se mide por las veces que uno se levanta", decía el técnico, que profundizaba: "En un ritmo tan alto de competición era muy importante el partido de Guipúzcoa, era muy difícil de jugar. Ese día mostramos el carácter para levantarnos y hacer el trabajo. No se puede estar mal, tenemos que desarrollar nuestra profesión y tener la pasión para jugar el próximo partido. Lo que haya pasado ya no tiene trascendencia".

No le da el manchego una relevancia grande al hecho de jugar a domicilio el choque. "Se ha demostrado que no ha tenido mucha influencia. Es partido definitivo y a mí me da igual jugarlo en un sitio u otro. Lo relativizo, se ha visto que tener el facto cancha no garantiza el éxito", explicaba el entrenador, que mira poco el pasado: "La historia dice eso, pero hay muchos que no la hemos vivido y otros que sí. Veo un partido definitivo que es una oportunidad para ganar y antes de decir esa palabra desarrollar todo el trabajo que debemos hacer al máximo de ambición, mental y física para competir. A partir de ahí si hacemos eso nos irá bien".

Luis Casimiro también habló sobre otros temas:

¿Preocupación?

"¿Estoy preocupado? Siempre, incluso cuando vamos ganando y ves carencias. A vosotros so transmito una cosa, pero el mensaje interno..Siempre estoy más responsabilizado que preocupado".

¿Partido más importante del año?

"Hasta ahora sí porque es el definitivo. Es el último de esta serie, es el partido donde hay que ganarlo sí o sí. Una buena mentalidad, estar con una buena preparación para reconocer por donde van a venir los problemas, al máximo nivel de intensidad física. También evitar canastas fáciles. Decir el topicazo es muchos detalles previos para ganar el partido. Tenemos que estar, no queda otra".

Claves

"Igualar la actividad y también evitar canastas fáciles. Así será más fácil conseguir el objetivo. Me preocupa todo el equipo porque todos están sumando. Hay que jugadores que son un poco la llave como Siva, Sikma o Giedritis, pero me preocupa todo el equipo. Hay que evitar las canastas fáciles, es la clave. Puertas atrás, rebotes ofensivos...".

¿Capacidad de sorpresa?

"Puede haber. Seguramente. El otro día decía las variaciones, pero en un momento se puede intentar. No sorprender. Hay que estar atento".

Aíto

"Aíto desde que yo era un niño entrenaba en los banquillos y era un hombre que hacía cosas muy interesantes para el baloncesto. Me fijé en él y en otros muchos".

Juego interior

"Podemos ser superiores hombre por hombre, estratégicamente tapan muy bien la pintura. Posiblemente seamos mejores uno por uno, pero en la pintura nos está costando conseguir puntos, aunque estamos teniendo buen porcentaje. Hay que defender todos, atacar con buenos espacios todos. Intentar ganar sin poner el foco en ningún jugador en concreto"

Defensa

"Ellos hasta ahora están metiendo muchos puntos porque las posesiones son muy cortas, con muchos tiros en carrera de los dos equipos. Sería ideal que tendiesen a sus porcentajes habituales. Eso nos ayudará. Evidentemente tenemos que trabajar para bajar esos porcentajes, están siendo muy altos en jugadores que no los suelen tener. Contra el Oldenburg no tuvieron ese mismo acierto. Si somos capaces que tiendan a sus números también será bueno para nosotros".

Rutinas

"Yo hago mi trabajo. No voy a explicar cual es mi trabajo. Hay de todo, no voy a estar explicándolo. Algunos jugadores lo pueden contar. No tengo ningún interés en transmitir algo hacia afuera, trabajo de puertas hacia dentro. Llevo 20 años, no me ha ido mal".

¿Manías?

"Manías me las quité todas. No tengo ningunas. Incluso cuando los clubes no daban el traje, por eso íbamos diferentes, variaba las corbatas. No tengo ninguna porque si no no viviría. Si todo depende de algo tan extradeportivo como algo que puedas o no hacer...Lo que más nos puede ayudar es el gran trabajo".

Comida del equipo

"Si sale de ellos, sí. En principio iba a ser privada, pero se hizo más público. Generar una concienciación de la importancia que tiene el partido y siempre es bueno para que el grupo esté más junto y sepa de la importancia del momento".