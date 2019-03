En el espectacular Mercedes Benz está la decisión

Tercer partido de la eliminatoria de la Eurocup y tercer escenario distinto. Tras jugar el pasado martes en el Max Schmeling Arena y el viernes en el Carpena, el Alba Berlín regresa a su casa habitual, el Mercedes Benz Arena. En el partido de este domingo ante el Oldenburg, clave en la BBL, 10.669 personas estuvieron en la instalación, puntera en el continente.

"Dentro de lo que es el ambiente alemán, que es diferente al español, tenemos suerte porque es un público fanático, que sigue al equipo con ilusión. Siempre que viene un equipo como el Unicaja la afición lo agradece. El público es muy bueno y probablemente el mejor de Alemania, pero los partidos de aquí no son como en España. No es un público agresivo. La afición nunca pita al equipo rival, anima de una manera coral y rítmica a su equipo. Los aficionados son numerosos pero no hay una presión diferente", explicaba la semana pasada Himar Ojeda, director deportivo del Alba Berlín, en la Cadena Ser.

El directivo canario señaló los motivos por los que se cambió el escenario. "El Mercedes Benz es una instalación muy ocupada, en Berlín hay una oferta cultural tremenda. Juega el equipo de hockey hielo, dos partidos a la semana, hay infinidad de conciertos, actuaciones... Y muchas van al Mercedes Benz. A principio de años hacemos una previsión de fechas y bloqueamos los partidos seguros, Liga y primera ronda de Eurocup. A partir de ahí intentamos recuperar fechas de los demás partidos, pero a veces no es posible. El Mercedes Benz es una instalación enorme y, a nivel organizativo, es mejor jugar allí para nosotros", argumentaba Ojeda.

Las entradas para el partido van desde 14 a 72 euros (hay también de 22, 27, 32, 42, 52 y 57). Hay disponibilidad aún en todas las zonas. En partido de Eurocup, la media de asistencia al Mercedes Benz ha sido de de 7.642 espectadores, con un tope de 8.943 del último partido del Top 16 ante el Partizan de Belgrado. A buen seguro que habrá más este miércoles. Hay capacidad para 16.000 espectadores, pero el club bloquea el graderío más alto, a menos que haya una demanda enorme, para que el cpúblico se concentre en la zona más cercana a la pista.