Se terminó la pretemporada para el Unicaja, que cosechó dos victorias (ambas frente al Betis) y tres derrotas. Hay alguna duda de cara al inicio de una nueva campaña, pero también muchas certezas. El triunfo en la Copa de Andalucía da confianza para el estreno en Badalona. "Jugamos con mucha energía y más intensidad, yo creo que producto de estar en casa. Por respeto a la Federación había que valorar el título y tomarlo con mayor responsabilidad si cabe. También porque nos queda una semana para empezar la liga y hay que estar poco a poco afinando", aseguraba Luis Casimiro, que continuaba: "Dicho todo esto la valoración tiene que ser la misma de toda la pretemporada porque creo que son 30 años haciéndolas y sólo me acuerdo de una. Y porque fuimos campeones de la Supercopa (en el Gran Canaria), sino tampoco me acordaría. Lo importante empieza ahora y las valoraciones que hagamos será a partir de que empiece la liga".

Para el entrenador del club malagueño ahora llegan los exámenes de verdad. "Tenemos que demostrarlo en la competición, el equipo ha hecho trabajo y preparación, pero hay que demostrarlo en la competición. No vale de nada decir que estamos preparados si luego no estamos bien. Decir que estamos mal para... no. Vamos a esperar, vamos a ver cómo evoluciona la competición porque realmente es lo importante y la misma va a colocar a cada equipo donde se merece. Si podemos empezar bien pues mucho mejor, pero la liga es larga y vamos a intentar desde el primer día estar a tope", terminaba Casimiro.