Miró de tú a tú el Unicaja al Real Madrid, que venía avasallando por donde pasaba. Él mismo fue víctima en el mismo lugar en la Copa del Rey. Se sobrepuso y sobrevivió a un mar de bajas, sólo había que echar un vistazo al banquillo de los lesionados, para llegar con posibilidades al momento cumbre de la tarde. A un minuto del final el marcador ponía 88-88, pero acabó saliendo cruz. "Les competimos muy bien, tuvimos opciones hasta el final para poder ganar. Teniendo en cuenta que empezamos el primer cuarto con problemas defensivos y ellos son muy buenos, aciertan. Lo corregimos durante el partido e hicimos un muy buen trabajo tanto en defensa como en rebote. En ataque estuvimos muy agresivos, jugamos con mucha determinación jugando buenas situaciones y tomando buenos tiros", comenzaba Luis Casimiro en su análisis del choque.

"Llegamos al final para competir y poderlo ganar. Si estoy satisfecho con el juego pues imaginad con la actitud de los jugadores, hay que ponerle un 10 al esfuerzo y a la implicación", ampliaba el manchego, que hablaba de sus sensaciones: "Creo que te puedes quedar con buenas sensaciones, pero cuando pierdes, pierdes. Cuando te falte una victoria... Valorar el esfuerzo, la entrega y la actitud, que fueron fundamentales. ¿Qué si hubiéramos hecho 100% en tiros libres hubiéramos ganado? Sí. Lo otro nos viene bien, pero es una derrota".

La dupla Campazzo-Tavares resultó indetectable. Ambos, los pilares del Madrid del presente y futuro a corto plazo después de las renovaciones de este verano, dejaron varias acciones de postín. "Estuve viendo el Fenerbahçe y el Panathinaikos y el Valencia en la Copa y no fueron capaces, nosotros tampoco", decía el entrenador cajista, que era claro y conciso al ser cuestionado por su satisfacción con el arbitraje: "Sólo voy a decir una cosa del arbitraje que es una evidencia que no estoy contento".

Fue el primer día en la oficina para Bouteille y Marko Simonovic, que cumplieron vistas las circunstancias. El francés sólo descansó tres minutos. "Han encajado a la fuerza. No queríamos que se fueran a tantos minutos, que no superaran los 33, pero las faltas de Waczynski no lo permitieron. Satisfecho porque llevan tres días entrenando con el equipo con mucha información y creo que rindieron. Satisfechos con el debut y son dos buenos jugadores y dos que generan ilusión, que es muy bueno, y que pueden mejorar al equipo. Fichar por fichar siempre dije que no", afirmaba Casimiro, que ampliaba: "Más ilusión cuando podamos tener a todos, será muy bueno tener tantas posibilidades, hoy estuvimos limitados. Eran cuatro jugadores para tres posiciones".

El más destacado numéricamente en el equipo malagueño fue Adams, que se marchó hasta la veintena. Con la plaga de lesionados, el estadounidense es capitán general. "Josh tiene una actitud tremenda todos los días, si vierais los entrenamientos lo hace igual que en el partido. En el sentido de implicación y esfuerzo es todos los días. Intenta siempre estar a disposición del equipo, unos días le sale mejor y otros no tanto. Le salió muy bien. Se merece lo mejor. Entrena igual que juega. Ojalá pueda seguir en este nivel. Jugó superlativo en muchos momentos y dependerá del partido y su inspiración, pero su actitud es fundamental", cerraba, con buenas palabras para el exterior.