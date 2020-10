Luka Doncic celebra la vuelta de Jaime Fernández

Hubo un buen reguero de felicitaciones en redes sociales a Jaime Fernández, el hombre del día en el Unicaja, por su regreso ocho meses después. 257 días más tarde el madrileño volvió a competir. Decenas de mensajes con cariño para el jugador, al que el equipo malagueño y los aficionados al baloncesto, especialmente los cajistas, echaban de menos. También muchos compañeros quisieron mostrarle públicamente su felicidad, como Carlos Suárez (reseñable después otra tarde dura en lo individual) o Waczynski. También algunos ex como Wiltjer desde Turquía (ver todos en la parte inferior).

Pero hubo una felicitación de mucha altura. Luka Doncic también se alegra de la vuelta del base a las pistas. Con dos emojis de aplauso citó un tuit del Unicaja, donde celebraba con una infografía especial el regreso del exterior. Un bonito detalle de la estrella de los Dallas Mavericks, que sigue pendiente del baloncesto europeo. Hay lazos entre ambos, además uno muy potente. Los dos están representados, y curiosamente desde edades muy tempranas, por Quique Villalobos. Es su fuerte nexo de unión. Por ejemplo, Jaime posaba a principios de año en el aparcamiento del Carpena con una camiseta del esloveno. También comparten gustos por las zapatillas customizadas.

Hay complicidad entre Doncic y Jaime, como el propio cajista afirmaba en una entrevista con este periódico hace más de un año. "Ahora me gusta mucho ver a Doncic, me veo muchos partidos de Dallas. He jugado contra él dos o tres años y me gusta ver lo bien que lo está haciendo en la NBA. Además es de mi mismo agente [Quique Villalobos] y, más o menos, tenemos un poco de contacto. Sabemos el uno del otro", contaba el madrileño. Este viernes, en uno de los días más especiales de la carrera de Jaime Fernández, Doncic a miles de kilómetros quiso tener un bonito detalle con él.

Welcome back brother @jaimefb44 lot of hard work right there 🙌🏼💪🏼 https://t.co/N6IevLvjv6 — Kyle Wiltjer (@kwiltj) October 30, 2020

Que bueno que volviste 🙌🏼 — Augusto Lima (@AugustoLima7) October 30, 2020