El lunes se reabre la Marea Verde

Este lunes 3 de julio, a partir de las 9:00 horas, el Unicaja pone a disposición los nuevos abonos para que los aficionados se sumen a la Marea Verde. Una oportunidad para reengancharse de todos los partidos de la Liga Endesa (Liga Regular y Play off) y la Basketball Champions League (Regular Season, Round of 16 y Play off).

Los precios son más altos sobre un 10% que los abonados que continúan. Desde 180 euros (Adulto), 126 euros (Joven) y 90 euros (Infantil) se podrá asistir a los partidos que se disputen en el Martín Carpena en Liga Endesa (Liga Regular y Play off) y BCL (Regular Season, Round of 16 y Play off). Todo, a un precio cerrado que se puede pagar en 12 meses sin intereses.

EQUIPO DE CHICUI

Los niños menores de 5 años pueden tener también su tarjeta de abonado del Equipo de Chicui. Por solo 20 euros al año, podrá acceder a todos los partidos, acompañado de un adulto y sin ocupar localidad (pero pasando el control de acceso con su tarjeta, necesario por razones de seguridad).

Así tendrá también ofertas, promociones y actividades que a lo largo de toda la temporada se van a organizar. Además, cuando cumpla los 5 años y sea necesario hacerse abonado tendrá el precio reducido de abonado renovado.

VENTAJAS

Paga cómodamente a plazos sin intereses

El pago se puede hacer hasta en 12 plazos, de julio de 2023 a junio de 2024, sin ningún tipo de recargo, aunque podrá hacerse en menos plazos si el abonado lo solicita o si el abono se adquiere después de julio.

Entradas más baratas

Los abonados del Unicaja tienen la posibilidad de adquirir hasta 16 entradas en taquilla con descuento para sus acompañantes (máximo 2 por partido, para todos los encuentros de la fase regular de Liga Endesa excepto Real Madrid, Barça y Playoff y la fase regular y Round of 16 de la BCL). Habrá un cupo de entradas limitado para este descuento, en función del partido.

Descuento en tienda del Club

10 % de descuento en la línea de ropa de temporada y regalos promocionales. No acumulable a otras ofertas o descuentos.

PUNTOS DE ATENCIÓN

Para todas las gestiones relacionadas con los abonos del Unicaja, además de online en nuestra WEB, los puntos de atención son los siguientes: