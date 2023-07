La cantera malagueña, presente en las selecciones españolas sub 15 y sub 16

Tras el campeonato mundial cosechado por la selección española sub 19, las categorías inferiores del baloncesto nacional siguen formando sus equipos de cara a los torneos veraniegos. En esta ocasión, se han anunciado ya las listas de los combinados tanto femeninos como masculinos para los jugadores sub 15 y sub 16.

Los primeros mencionados disputarán el Torneo de la Amistad, en el que será el primer gran escenario internacional de los chicos y chicas de esta edad. Nadia Merino, María Peña y Chelsea Dike representarán al baloncesto de la ciudad y al Unicaja de Málaga en esta cita anual y dejan patente el gran trabajo realizado por los formadores de la entidad de Los Guindos. La jugadora mencionada en tercer lugar puede tener un apellido familiar para los seguidores de este deporte de la provincia, dado que es la hermana de Golden Dike, jugador de Loyola Maryland en la NCAA formado en la misma cantera y nacido también en la misma localidad.

En la categoría masculina sub 16, el conjunto de la Costa del Sol también ostenta representación y, además, por doble partida. Rubén Salazar y Guillermo del Pino defenderán la indumentaria de la selección española en el Eurobasket del 5 al 13 de agosto en Montenegro en la localidad de Skopje.

Por parte del combinado femenino de esa misma edad, también hay doble representación de jugadoras de la provincia, dado que se encuentran en la lista Paloma Muñoz de la cantera de Unicaja de Málaga y Laura Vera del CAB Estepona. Las chicas harán lo propio del 11 al 19 de agosto y en Turquía en la localidad de Izmir.

Esta gran representación de jugadores malagueños en las categorías inferiores es una muestra del gran trabajo de cantera realizado en las filas de la entidad cajista y, en categoría femenina, también en las filas del conjunto de la comarca de la Costa del Sol.