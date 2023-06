Fichajes baloncesto: El malagueño Zaccharie Risacher cambia el ASVEL por el Bourg

El malagueño de nacimiento Zaccharie Risacher, hijo de Stephane, miembro del equipo campeón de Copa y Liga en la primera década del siglo con el Unicaja, ha dado un cambio importante en su carrera. Proyectado como una elección muy alta en el draft de 2024, el alero internacional con Francia (jugó en Málaga el Mundial sub 17 el verano pasado y lo hará con el sub 19 en pocas fechas) pasará de jugar Euroliga con el ASVEL a hacerlo en Eurocup con el Bourg, buscando sobre el papel más minutos para su progresión, en un paso parecido al que dio el verano anterior Victor Wembanyama, próximo número 1 del draft, saliendo de club de Tony Parker rumbo al Metropolitans.

"El proyecto del Bourg es el que más me inspiró. Me pareció la mejor opción en ese momento de mi joven carrera. Para el proyecto ya entonces es un entorno que no me es desconocido, es un club contra el que juego desde muy pequeño", decía Zaccharie, un jugador precoz. Desde su primer año de cadetes ya juega con el Espoirs (la liga de filiales sub 22 del país vecino). Con 17 años, en febrero de 2022, tuvo su primera titularidad en la Euroliga ante el Anadolu Efes, convirtiéndose en el francés más joven en titular un partido al más alto nivel europeo. Esta temporada con los pros de ASVEL, entró 16 veces en pista en Liga, 18 en Euroliga, 13 minutos de juego de media para 2,6 puntos y 1,3 rebotes en Betclic, 3,2 puntos, 4,2 de valoración en el panorama europeo. Sus actuaciones también le abrieron las puertas al Nike Hoop Summit en abril de 2023. En el Mundial sub 17 de Málaga del pasado mes de julio contribuyó a la medalla de bronce con 10,4 puntos, 4,4 rebotes, 2,6 asistencias y 14,9 de valoración. Jugará este verano el Mundial sub 19 en Debrecen (Hungría) a finales de este mes.

Zaccharie, que ha estado más de una vez en Málaga, es un alero multiusos. Capaz de todo en ataque, brilla tanto por su ejecución como por su capacidad de creación con un buen talento para el pase. Dotado de buenas cualidades físicas, alto para su posición (2,06 metros), aprovecha para ser dominante en el rebote y valioso en defensa. Un perfil de jugador que recuerda a los grandes aleros franceses en el sentido del juego desarrollado en la línea de su padre Stéphane, Boris Diaw o Nicolas Batum más recientemente. Con Hugo Benítez y Kevin Kokila, Zaccharie Risacher formará un trío de jóvenes franceses en formación, capacitados para cumplir con las expectativas colectivas del equipo. “Para mí el año que viene, el objetivo es jugar en lo más alto de la tabla Betclic Elite y llegar lo más lejos posible en Europa. Y en lo personal, afirmarme como jugador profesional, progresar, siempre con la vocación de estar al servicio del equipo”, decía el joven malagueño.