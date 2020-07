Marko Simonovic vuelve a casa

Los jugadores que terminaron contrato con el Unicaja y no siguen en Málaga van encontrando nuevos destinos. Después de que Melvin Ejim firmara con el Buducnost, ahora es Marko Simonovic el que ya tiene nuevo equipo. El serbio, de 34 años, vuelve a casa y se compromete por dos años con el Estrella Roja, con el que volverá a jugar la Euroliga. El polivalente jugador regresa al conjunto balcánico, en el que estuvo en dos etapas diferentes, cuatro temporadas en total, y con el que levantó varios títulos. En Belgrado están montando un proyecto pujante para el próximo curso con Sasa Obradovic en el banquillo. Antes que el ex cajista llegaron Nnoko, Langston Hall, Tony Walden o Jordan Lloyd.

Fue corta pero intensa la etapa de Simonovic en el equipo malagueño. Llegó en febrero con Bouteille y Mekel (los tres están representados por Misko Raznatovic) para paliar el aluvión de lesiones. Seis partidos jugó con el Unicaja el ahora ala-pívot, que dejó un buen regusto tras empezar la temporada en el Cedevita Olimpija Ljubljana. Pasó el confinamiento sólo en la ciudad e hizo grupo en un momento complicado. Luego estuvo en forma y rindió a buen nivel cuando se le requirió en la fase final de la ACB, aunque fue menos con la rotación ya completa. Ahora se le presenta un reto importante en el final de su carrera.

Marko Simonović is back! He will be in his favorite red and white jersey for another two years. It sounds like swish, it sounds like family reunion 🔴⚪️🙌🏼🧬Dobro došao kući, @simke12 🙌🏻#TogetherWeStand #kkcz #CrvenoBelaPorodica #CrvenazvezdaRepublika #GameON pic.twitter.com/0rUeeXwm7t