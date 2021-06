Markovic y Josh Adams, campeones de Italia con la Virtus

Fuera del universo Euroliga la Virtus de Bolonia fue uno de los equipos que más miradas atrajo. Esos 18 millones de presupuesto impresionaban y también los nombres que había reunido: Teodosic, Belinelli, Djordjevic... No cumplieron con el objetivo en la Eurocup, donde quedaron eliminados en semifinales. Pero avasallaron en la Lega italiana en un final de temporada impresionante. Se impusieron al Olimpia Milan, donde está Jeff Brooks, por 4-0 en una eliminatoria al mejor de siete. Hay que poner en contexto esto y que los de Ettore Messina han sido uno de los mejores de Europa esta campaña, volviendo a la Final Four.

Un título liguero 20 años después para la Virtus, que vuelve a ilusionar. A esa tremenda apuesta por el baloncesto le queda volver a la Euroliga. No sé sabe si continuará Djordjevic al frente y ya ha saltado algún rumor de que los directivos transalpinos quieren poner a Sergio Scariolo al frente. En Bolonia sumaron un nuevo título dos ex del Unicaja entre ese elenco de buenos jugadores. Stefan Markovic y Josh Adams se proclamaron campeones de Italia. El serbio es uno de los hombres importantes para el entrenador y fue clave en la liga. El estadounidense, que dio el salto desde Málaga a allí, no jugó un minuto en toda la serie ante Milan. Está fuera de la rotación y es improbable que continúe en la Virtus.