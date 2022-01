21 de marzo, el tope para fichar en la Basketball Champions League

El Unicaja sigue buscando en el mercado alguna pieza que pueda elevar el nivel que ha exhibido hasta ahora el equipo malagueño. Que le dio para meterse como primero de grupo en la fase inicial y evitar el engorroso play in, pero habrá que mejorar en la Basketball Champions League. Normalmente, la competición europea solía marcar referencias a la hora de incorporar jugadores durante la temporada. En el Top 16 de la Eurocup había una ventana entre la tercera y cuarta jornada, en la que se cerraba el plazo de incorporaciones, la posibilidad de inscribir jugadores.

En la Basketball Champions League, en cambio, el plazo se extiende. Se podían inscribir tres jugadores nuevos durante la primera fase y se pueden inscribir dos más en el Round of 16, en el que se adentrará el Unicaja desde el próximo 26 de enero. Así lo recoge la reglamentación de la BCL. El Unicaja no usó ninguno de los inscripciones extra a las ofrecidas originalmente, de hecho no llegó a dar de alta al temporero Edgar Vicedo. Están inscritos los jugadores de la primera plantilla más Pablo Sánchez, ahora en Melilla, y los canteranos Álvaro Folgueiras, Rubén Vicente, Álvaro Fernández y José Tanchyn. No lo está el último en órbita del primer equipo, Mario Saint-Supéry.

El tope, pues, para inscribir jugadores es el 21 de marzo, antes de los play off. Ya ahí sí no se puede inscribir más. El director deportivo, Juanma Rodríguez, se refirió a las dificultades del mercado por el hecho de que la NBA está tirando de muchos jugadores para completar plantillas por el Covid. El plazo para contratos temporales en la mejor liga del mundo acaba antes.