Mathias Lessort vuelve a la Euroliga

Mathias Lessort está de vuelta en la Euroliga. El francés ha extendido su contra con el Partizan, al que llegó en diciembre después de acabar su etapa en el Maccabi Tel Aviv. Ha convencido a Zeljko Obradovic el de Martinica, que seguirá en Belgrado en una temporada muy importante para los balcánicos. Es el regreso al máximo nivel después de casi una década después de la invitación de la competición por la exclusión de los equipos rusos. Hay mucha expectación con este retorno, también por la presencia del mago de Cacak en el banquillo serbio.

Aunque el equipo no consiguiera los objetivos deportivos, tempranamente eliminados en la Eurocup y se retiraron de la ABA League, el pívot, ex del Unicaja, completó una buena actuación. El internacional francés promedió 10.1 puntos y 5.9 rebotes en la liga y 13.1 puntos y 6.4 rebotes en la competición continental. El Partizan en este verano ha fichado, además de Lessort, a Danilo Andjusic, Dante Exum y James Nunnaly. Además, se rumorea con el refuerzo de Ioannis Papapetrou. Además de seguir hombres importantes como Kevin Punter o Zach Leday, también el ex cajista Aleksa Avramovic.