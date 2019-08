Ejim sigue sumando méritos en la paliza de Canadá

Melvin Ejim sigue acumulando méritos en la pista de cara a entrar entre los 12 elegidos de Nick Nurse para el Mundial de China. El del Unicaja tuvo un buen partido en la victoria abundante de Canadá frente a Nueva Zelanda (122-88), en un nuevo amistoso de preparación. El alero sumó ocho puntos (4/4 en tiros de dos y 0/1 en triples) y capturó dos rebotes en 17 minutos sobre el parqué.

Actuación que continúa con el buen tono que ya mostró en la derrota frente a Australia, una de las selecciones de más nivel que acudirán a la Copa del Mundo, donde metió nueve puntos y cogió siete rebotes. "Un factor X" para el entrenador de los Toronto Raptors, que le tiene en alta estima y le valora dentro del grupo.

Canadá volverá a medirse este miércoles a Nueva Zelanda en Sídney, en el segundo partido en dos días. Será el penúltimo encuentro antes de competir en el Mundial. El 26 cerrarán la preparación a lo grande frente a Estados Unidos también en suelo australiano. Este 21 de agosto también saltará a la pista Adam Waczynski, que se medirá a Holanda, con la que compite estos días Morgan Stilma. Un día después lo hará Jaime Fernández, que se enfrentará con España a la República Dominicana.

