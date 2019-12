10 meses de cárcel para el ex jugador del Unicaja Milan Gurovic

10 meses de prisión para Milan Gurovic por violencia doméstica a su mujer y su hija, como él mismo reconoció. Es la condena a la que ha sido sometido el ex jugador del Unicaja, según informaciones de medios balcánicos como Novosti o Blic, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía para cumplir el castigo bajo arresto domiciliario en su casa de Novi Sad. El serbio pasó dos días bajo custodia y luego alcanzó este pacto.

"No quiero justificarme, pero mi esposa me atacó. Regresé de Novi Sad, estaba con mi madre. La mujer inmediatamente comenzó a ponerse histérica, escupiéndome, me apartó", decía los otros días el protagonista, que daba más explicaciones de los hechos: "Mi esposa quiere cometer un error porque llevo dos o tres años queriendo divorciarme y no lo hará". No podrá comunicarse ni con su mujer ni con su hija en los próximos seis meses y además no podrá acercarse a ellas a menos de 300 metros.