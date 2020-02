Minicopa: los héroes del mañana aterrizan en Málaga.

No es casualidad que la Minicopa sea la que abra fuego en la Copa del Rey de Málaga 2020. “Es una joya especial”, decía Miguel Ángel Calleja, director general de la Liga Endesa, sobre el hijo del torneo copero. Un caladero de talento bruto y en el que la ACB está poniendo herramientas para que siga la cuesta arriba. Quizá no hay mejor campaña de marketing que poder presumir de que por ahí pasaron Luka Doncic o Ricky Rubio. El primero está en el debate por el MVP de la NBA y el segundo lo fue este verano del Mundial que levantó España. En Los Guindos en 2007 estuvo Jaime Fernández.

Descorcha la botella el anfitrión, el Unicaja. Tras la ausencia de la edición pasada en Madrid, si cabe este año se coge con más ganas. Hay buenos mimbres en las manos de Manolo Bazán. El infantil cajista ganó dos torneos prestigiosos en Extremadura y en San Vicent de Castellet, donde estaban las canteras de los clubes de fútbol, entre otros. En el Grupo A se reencuentra con el Real Madrid y también se enfrentará con el Real Betis y el Obradoiro. El primer partido es con los gallegos a las 15:00 horas en Carranque (sólo la final será en el Carpena). “Si no hubiese sido por los invitados sería un grupo normal, El Madrid se reforzó con un chico africano ( Ismaila Diagne), un argentino (Francisco Zustovich) y un mallorquín (Jaume Amengual). El Betis otro equipo como nosotros, pero ha incorporado a un chico africano (Yalita Boubacar) y la cosa cambia. Obradoiro es el más flojito en principio, pero en la fase previa se clasificó fácil. Tiene un chico africano (El Hadji Doudou Diahame), que juega en Tenerife. Lo llevaron antes y ahora lo vuelven a llevar”, valoraba el técnico verde.

El Unicaja ya le ganó dos veces al Madrid este curso, pero ahora el contexto es diferente. “Ahora es muy superior fisíciamente. El chico mide 2.08 y condiciona mucho. Y el argentino es muy físico y condiciona, pero vamos a pelear seguro”, añade el entrenador malagueño de Diagne y Zustovich, que metió más de 70 puntos en un partido en Argentina.

También tiene dos jóvenes invitados el equipo malagueño, aunque el senegalés Baboucar Badji lo más probable es que no esté disponible porque no ha podido viajar en fecha por problemas con el visado. Sí estará el cordobés Guillerno del Pino, al que Bazán desgrana. “Es prefintantil (un año menos del resto), está muy bien en su generación, tiene físico de prefintantil. No es determinante, es un chico más, este año no las marca. Nos va a ayudar y poco más”, analiza.

Bazán hablaba de Mario Sant-Supery, la punta de lanza cajista. “En los dos torneos ha sido el MVP. Es un competidor nato y en situaciones difíciles se crece. Puede jugar de uno y de dos, puede hacer de todo, tira, rebotea, penetra, defiende... es bastante completo”, afirmaba, mientras echaba el freno: “No le vamos a echar más presión, jugó muy bien. Lo intentará hacer igual, son muy pequeñitos para estar obligados a hacer sus cosas. Van a divertirse. No queremos que vaya presionado, que vaya jugando sus partidos”.

Manolo Bazán es el técnico con más presencias en una fase final de una Minicopa. Hay muchas vivencias en esos hombros. “Me impresionó cómo Doncic dominó desde que era prefintantil, luego dominó todo”, contaba, mientras daba más momentos: “Al cambiar a Lucas Muñoz [en Gran Canaria’15] el público se pone a aplaudirle. No te esperas una ovación a un jugador tan pequeño. Te quedas un poco parado”. Perdió tres finales [entre ellas la de Málaga’14] el malagueño, al que aún se le resiste el título. Se dan en este 2020 los ingredientes para un cuento de película. “Dónde hay que firmar. Es un aliciente y poder ganar en el Carpena con la cantidad de aficionados que tendríamos... Sería lo más. Primero a por el grupo y después vemos que va pasando. No vamos a pensar más allá del miércoles porque nos podemos pegar un batacazo”, termina. Hay ilusión en sus palabras, pero también responsabilidad. En Carranque se inicia la cuarta Copa del Rey que organiza Málaga. Una competición única que la ciudad disfrutará de aquí al domingo. Uno de los ojos estará puesto en la Minicopa, un clásico ya.

Plantilla del Unicaja