Todos miran a Fran Vázquez

Fran Vázquez (Chantada, 1983) aparece como un ser de luz en el modernizado cuerpo técnico de la selección española, donde orbitan varios astros, entre ellos Ángel Sánchez Cañete, alrededor de Sergio Scariolo, que confía en el gallego para esos trabajos de tecnificación, al igual que en el Unicaja. Albert Oliver y el de Chantada son las novedades, exjugadores que aún están en proceso de cambio de chip jugador-entrenador. "Has sido jugador durante veinte años y no se van de un día para otro", dice Vázquez a Málaga Hoy, mientras da alguna indicación a varios chavales de España sub 20, que coinciden en los entrenamientos con la absoluta. Peina alguna cana, pero mantiene el tipo de jugador. Se hace poco familiar ver a Fran Vázquez con el chándal y libreta. El ciclo de la vida. Comparte charlas con Willy Hernangómez, imagen muy potente, por la situación peliaguda que tiene en el Barça, donde Vázquez fue leyenda, quizá el mejor pívot de la sección azulgrana en el siglo XXI, confidencias que pasarán por ahí, con un Willy que tiene que confirmarse en Valencia (ojalá en París) como ese jugador dominante del Eurobasket 2022. "Me parece muy bien. Fran ha tenido una carrera excepcional, ha jugado muchos años. Sobre todo, esa experiencia, esos detalles que me pueda ayudar son muy bien recibidos. Me da igual la edad, siempre tienes que aprender y Fran en eso me va a venir genial", expresaba el pívot del Barça.

Pero no solo Willy, todos le buscan, también jugadores pequeños. No es un ayudante más, sino alguien que expresa gen ganador y grandeza. Profesor de Yankuba Sima, que le facilitará el proceso en los primeros días de concentración en The Embassy. "El trato es igual, tanto para el jugador como el entrenador, a cuando entrenamos con el Unicaja. Si quiere interesarse por algo, se me acerca, como cualquier otro jugador, porque intento hablar con todos. Le veo con muchas ganas de estar aquí y seguir mejorando", añadía Vázquez, el mejor taponador de la historia de la ACB y hasta hace poco de la Euroliga, superado por Tavares. Culpable del crecimiento claro que ha tenido Sima en Málaga, un jugador más completo al que se firmó hace 18 meses. Fran Guerra, Sebas Saiz, Joel Parra o Jaime Pradilla son otros retos para Fran Vázquez en estas semanas, verano que será intenso si España logra estar en París, que casi se solaparía con la pretemporada del Unicaja.

"Esto es más intensivo que en el Unicaja, solo dos meses. Es mucha información en pocos días, pero hay que adaptarse. Este mundo es diferente al que he vivido como jugador, pero con la misma ilusión. Al final son retos que te plantean, que aparecen en diferentes momentos de tu carrera y este es uno más. Intento inculcar a los más jóvenes algún truco o algo en su forma de jugar. A aprender de los mejores, en mi caso ahora como entrenador, disfrutar de la experiencia y aprender de ayudantes como Víctor García, el propio Sergio, Jorge Lorenzo o Luis Guil, que son entrenadores de pasado y presente, así que para mí es un lujo. Me encargo de la tecnificación con los grandes, también de cosas ofensivas que estamos practicando, y espero que a la altura de lo que me pide Sergio", define Fran Vázquez su papel en este grupo. Una rutina similar a la del Unicaja. Empezó en el club como un maestro de la cantera, también de los veranos, esos jugadores bien para buscar ese potencial (en su momento con Rubén Guerrero o Nzosa). Ha sido un apoyo interesante para Ibon Navarro en el Unicaja, y algo habrá percibido Sergio Scariolo en ese radar. "Son dos entrenadores que conozco bien. Uno me entrenó y el otro no, pero he trabajado codo a codo. Son igual de buena gente, siempre me fijo en el método a la hora de trabajar. Siempre tienen detalles de principio a final durante un entrenamiento, que parece que no significa nada pero realmente es un mundo, por querer tener todo controlado. Son diferentes en la forma de trabajar a la hora de querer orientar a diferentes jugadores, pero lo tienen todo muy bien controlado", compara a ambos. Ibon fue ayudante de Sergio en Vitoria. Va camino el vitoriano de sentarse en la mesa del italiano. "Fran ha jugado aquí y ya trabaja de forma eficaz en su club, por eso le hemos llamado", justificaba esa elección Scariolo.

Una pequeña valoración del final de temporada del Unicaja, minutos antes de encerrarse en el despacho y recopilar lecciones. "Duele. Pero había un rival sin presión ninguna, que juega muy bien al baloncesto. Jugó mejor en esos momentos importantes de la semifinal. No pudimos rematar el año como queríamos, que era jugar la final; pero hay que estar contentos porque hemos conseguido la BCL, primeros en Liga Regular y en definitiva ver el Carpena así cada fin de semana, creo que hay que quedarse con eso".