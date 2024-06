Alberto Díaz, tabla rasa: "Tenía ganas de volver aquí, no pesa no tener descanso"

Alberto Díaz ya ejerce un peso importante en esta selección, ya en su tercer verano seguido con España. Muchas opciones de estar en el Preolímpico. Jugador de rol en España, muy estimado por Scariolo, en esa transición del baloncesto español es necesario contar con complementos del nivel del malagueño, capitán del Unicaja, el líder de Liga Regular de ACB y campeón de BCL, por lo tanto alguien acostumbrado a los grandes escenarios. "Muy bien los primeros días. Creo que el equipo se está adaptando muy rápido, todo el grupo ya había tenido un contacto previo con la selección, ya lo teníamos todo masticado de antes, la filosofía y el sistema, y eso lo hace todo mucho más fácil. Llevamos tres días y buenos de trabajo. Sabemos que el Preolímpico será durísimo, es lo que toca, con todas las selecciones con sus opciones de pasar. Queremos estar en París. El Preolímpico se empieza a jugar ahora, entrenando fuerte y duro", explicaba Alberto Díaz tras el tercer entrenamiento de España. Antes hablaron Álex Abrines y Willy Hernangómez. No es casualidad. "Aquí todo el mundo tiene su jerarquía y rol. Uno intenta aportar su granito de arena. Estar aquí es una alegría inmensa, una ilusión tremenda. Siempre me he sentido respetado en la selección, todos tenemos ese sentimiento, con mucho peso", decía.

"Hay que cambiar el chip. Poco descanso, es verdad, pero estar con la selección es maravilloso. Tenía ganas de venir, estar de nuevo con estos jugadores, y no pesa no tener que descansar. Estamos en modo selección ya. Ya ha pasado. De todo se aprende. El club ya está en otros apartados, yo igual, modo selección y Preolímpico, y eso es lo que está en mi mente", afirmaba sobre ese reseteo. Al Unicaja se le acaba la temporada hace una semana. También es positivo para el jugador encadenar rápidamente club y selección para no perder rutinas. "La generación es muy buena. Es maravilloso lo que viene por detrás, la adaptación que tienen ya con nosotros. El futuro está en buenas mano. Yo los veo mejores a cuando tenía esa edad, sí es cierto que es una ilusión increíble para ellos, absorber como una esponja", reflexiones de jugador veterano y esa sub 20 que comparte sesiones con la absoluta, además de proyectos emergentes como Aday Mara o Lucas Langarita. En lo personal, una de las mejores temporadas se su carrera, con un listón físico siempre altísimo y continuado, ya cumplidos los 30 años.