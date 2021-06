No momentáneo al tercer extracomunitario

Los equipos de la ACB preparan la próxima temporada con el mismo marco de contratación vigente. Es decir, 12 jugadores con cuatro jugadores de formación y un tope de dos extracomunitarios, es decir, que no sean europeos ni cotonous. Los clubes pujaban para que subiera a tres la cifra de extracomunitarios, que permitiría acceso a más americanos más australianos y argentinos en un mercado habitual. En otros países hay más libertad de contratación y, de hecho, la Euroliga no pone cortapisas. De ahí lo preciados que son en España los pasaportes de conveniencia.

El Unicaja tiene ocupada una plaza, de momento, con Tim Abromaitis. La otra la dejó libre Malcolm Thomas al marcharse. Probablemente, la otra irá al base que se fiche o, en su defecto, al pívot. Es donde no se quiere fallar bajo ningún concepto. La tercera ficha de extra hubiera dado más flexibilidad, sobre todo para un Unicaja al que no le hubiera supuesto un problema la quinta ficha de jugador de formación. Con Alberto Díaz, Darío Brizuela, Francis Alonso, Jaime Fernández, Carlos Suárez y Rubén Guerrero ya tiene seis. Pero no va a ser posible este año.

Los directores deportivos de la ACB programan con el mismo marco. Lo confirmaba, por ejemplo, Félix Fernández, director deportivo del Baskonia, durante la rueda de prensa en la que se anunciaba que Dusko Ivanovic continuría en el banquillo vitoriano, se refería a ese asunto. "Había un esbozo de posibilidad de cambio a un marco de tres americanos con cinco jugadores de formación para crecer y ganar terreno con ese tercero, pero no tiene muchos visos de salir. Hay varias discrepancias de parte de varios actores. Por lo que conocimos en la Asamblea de hace dos semanas, los equipos estamos trabajando sobre el mismo formato, con 12 jugadores, dos de formación y dos jugadores extracomunitarios", explicaba el directivo baskonista.

El borrador del acuerdo se llegó a presentar en una Asamblea de Clubes, síntoma de que la sintonía estaba cercana. Pero faltaba el visto bueno del ABP, que no veía claro el beneficio de la medida y piensa que el tercer 'extranjero' perjudicaría al jugador español. Así que no se ha podido implementar de momento la medida. También contenía el citado borrador un cambio a la hora de considerar a los jugadores de formación. Actualmente se pide un mínimo de seis meses como junior y otros dos años como senior en equipos federados españoles. Con el cambio se exigiría al menos ocho meses más dos temporadas completas hasta el segundo año junior para contar como cupo. O sea, que el tope para empezaría a contar sería contratar a jugadores en el segundo año de cadete. Pero no ha salido adelante hasta ahora y en las direcciones deportivas de la ACB se sigue con el chip actual.