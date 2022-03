Mooney, sí; Bouteille, no

Una buena noticia en el Unicaja, donde no abundan precisamente. Respiro para Ibon Navarro, que recupera a uno de los jugadores lesionados para el partido clave en Santiago de Compostela. Matt Mooney es uno más de la expedición cajista desplazada a Galicia para medirse al Obradoiro. Una alta clave en una rotación exterior que ya está muy diezmada. Aunque no esté en sus mejores condiciones, el estadounidense está para jugar después de superar los problemas que se produjo en un tobillo en el entrenamiento del lunes. Sin ir más lejos, no le permitieron ir a Oostende.

Sigue en la enfermería Axel Bouteille, aún sin estar disponible por esa lesión en el gemelo. Es el tercer encuentro consecutivo que se pierde el francés. Habrá que ver si puede estar para la próxima semana, pero de momento se quedó en Málaga y el entrenador pierde un arma importante para el choque ante los de Moncho Fernández. También continúa de baja, aún le quedan varias semanas, Jaime Fernández, otro jugador capital. Son las ausencias, además de Micheal Eric, que tendrá el Unicaja este sábado en el Fontes do Sar. Vuelve a viajar el cadete Mario Saint-Supery.