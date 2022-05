Los motivos para seguir con Ibon Navarro: "Es alguien con quien se puede construir, tiene liderazgo"

En su presencia en Zona Verde en 101 TV, Juanma Rodríguez explicó las razones por las que se confía en Ibon Navarro para construir el próximo próximo proyecto. "Va a seguir Ibon. Él cambió el espíritu del equipo, la manera de entrenar, se erigió en líder en energía, en transmitir y muchos jugadores le siguieron. Rubén Guerrero, por ejemplo, pasó de no jugar nada a ser importante. El mismo Barreiro. Me sabe mal el final de temporada que hemos tenido. Ha sido por esa sensación de haber salvado lo complicado que estaba y ver lejos lo otro. Pero ha hecho un muy buen trabajo. Es una persona en la que se puede confiar por varios motivos. No hemos dudado. Terminamos un sábado y el miércoles lo confirmamos, no estuvimos tres semanas. Hemos querido esperar al final con jugadores y entrenador. Había muchos jugadores en esa situación", argumentaba Juanma Rodríguez.

"Lo que nos ha fastidiado es terminar así porque pueda entenderse que acaba con dudas o que queda señalado. Desde el club tenemos el absoluto convencimiento de que Ibon Navarro es el hombre adecuado. Es una persona normal, muy preparada, trabajadora, con mucha ambición y creo que puede ser un entrenador para estar aquí no un año sino muchos más. En el panorama de entrenadores a nivel español es de los que mejor apunta", decía el director deportivo, que era cuestionado por si había contactado con Pedro Martínez: "En ningún momento hablamos con ningún entrenador. No lo hicimos cuando lo de Fotis. Nos reunimos con él para decirle que no seguía y el propio Ibon puede confirmar que yo lo llamé una hora después de haber comunicado a Fotis que no seguía. Aprovecho desde aquí para agradecerle a Fotis el trabajo que hizo la temporada anterior y ésta. Las circunstancias no han acompañado. Llamé a Ibon para ver si estaba dispuesto a venir, llamé a su representante y a partir de ahí empezamos a hablar. A los pocos días se incorporó. Estamos satisfechos con él. Es alguien con el que se puede construir, unió muchas cosas en el grupo, cuerpo técnico, jugadores... Tiene liderazgo y está preparado. Su baloncesto me gusta, sus equipos son luchadores, aguerridos, de ritmo alto, físico, de no dar un balón por perdido. La gente apreció eso y le gustó la pasión y energía que transmitía. Eso no lo va a perder. Es una persona ambiciosa y quiere crecer con el club".

"Estamos en un proceso de reflexión para ver cuáles de los jugadores que han terminado contrato pueden servir. Si queremos un entrenador que juegue a ritmo alto, donde la defensa es importante, va a haber jugadores físicos y con capacidad defensiva. Pero no podemos irnos al otro extremo, hay que buscar un equilibrio con el talento. A la gente de Málaga ver un equipo que corra, defienda duro, que no dé un rebote por perdido, que se tire al suelo... Le encanta. Estuve muchos años aquí y he visto cómo jugadores con menos talento, me acuerdo por ejemplo de Pietrus, era casi un ídolo. Fue un hombre muy importante, hizo trabajo oscuro, al lado del artista Garbajosa. Era un hombre muy apreciado por su defensa y su trabajo. Queremos una mezcla de esa idea que al club le gusta y al entrenador también y equilibrar ese talento con ese nivel físico defensivo. Esta Liga ACB es cada vez más competitiva y con un nivel defensivo altísimo. Queremos encajar ese puzle", señalaba Rodríguez.