Movimiento en el Unicaja Femenino

Hace dos meses que terminó la temporada, la cuarta de su corta historia, para el Unicaja Femenino. Y queda más del doble para que arranque la siguiente. Salvo sorpresa, el club de Los Guindos competirá en Liga Femenina 2, que ahora será la tercera categoría del baloncesto femenino español. Como el primer equipo masculino, en ausencia de presidente, pero ya se trabaja en el proyecto de la próxima campaña. Son semanas de hacer la criba para ver donde hay que reforzar al equipo. Aunque no es oficial, como informó La Opinión de Málaga, Lorena Aranda no continuará en el banquillo. Su lugar lo ocupará Jesús Lázaro, que hasta ahora era su ayudante. El cordobés tiene experiencia como técnico en EBA y también en la sub 17 de España. Ahora le llega esta oportunidad. No se descarta que la malagueña siga en el conjunto cajista como fisioterapeuta o como entrenadora en algún equipo de base.

Parece que no va a ser la única decisión delicada que se va a tomar en el Femenino. Alguna de las piezas clave no continuará tampoco en el plantel. Da idea de ello la nómina de jugadoras que están haciendo trabajo de postemporada en Los Guindos. Allí trabajan varios días a la semana Vero Matoso, Marta Ortega, María Torreblanca, Ana Jiménez, Salomé García y Sofía Arcos. De ahí debe salir el grueso de la próxima plantilla, el núcleo duro. Está cerca la continuidad de varias de ellas y de otras se está reflexionando sobre el papel que pueden ocupar. Todo va a depender mucho también de la llegada del nuevo presidente y del presupuesto con el que se va a contar en la 2021/22. Eso, indudablemente, marcará las aspiraciones.

Dependiendo de las continuidades que se decidan, aquí la palabra de Lázaro es fundamental porque conoce bien lo que puede aportar cada una, habrá que salir al mercado. Hay que tener en cuenta que se estará en la tercera categoría, lo que puede dificultar el escenario. También que la apuesta del CAB Estepona va a ser fuerte y ello puede restar cierto potencial o complicar algunas negociaciones. Queda por ver qué ocurre con dos jugadoras que dejaron una gran sensación en Málaga en la pasada temporada. Se trata de Ana Pocek y Nneka Ezeigbo, que cuentan con propuestas de otros clubes en la mesa. Varias y de diferentes países en el caso de la montenegrina, una pieza diferencial.