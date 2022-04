La necesidad de ser décimos

El objetivo concreto del Unicaja hasta completar los cinco partidos que quedan para acabar la temporada regular de la Liga Endesa está claro. El play off es una entelequia tras la derrota ante el Lenovo, es posible que ni ganando los cinco duelos diera para estar ahí. Aun así, hay un reto más tangible, muy menor si se quiere, pero que hay que amarrar sí o sí. Es acabar la temporada en la décima posición en la tabla, por delante de Río Breogán y Surne Bilbao.

El motivo es que, si no lo consigue, corre peligro la participación en competición europea la próxima temporada. La última en que no se compitió continentalmente fue justamente en la temporada del mítico subcampeonato, la campaña 1994/95. Desde ahí, Copa Korac, Euroliga y Eurocup habían sido los torneos europeos en los que se había intervenido hasta que la primavera pasada se decidió pasar a la Basketball Champions League, competición que s cerró con más pena que gloria, con seis victorias y siete derrotas y apeado en los cuartos de final. La FIBAse rige por puestos en la clasificación de las ligas locales. El Casademont Zaragoza se quedó fuera pese a quedar tercero en la BCL anterior y fue relegado a la cuarta competición en el escalafón, la FIBA Europe Cup. De los clubes que preceden al Unicaja en la clasificación de la ACB seis compiten en la esfera Euroliga (Baskonia, Madrid y Barça en la Euroliga y Joventut, Gran Canaria y Valencia en la Eurocup, con posibilidad de conseguir aún plaza en la competición superior en las eliminatorias que arrancan este martes). Lenovo y Baxi, ambos en la Final Four, y UCAM Murcia han optado por las competiciones FIBA, la BCL. Décimo marcha el Río Breogán, que va con un balance de 14-15. Undécimos son Unicaja y Surne Bilbao Básket, que tienen 13-16. Hay cuatro plazas por país (las que tuvo España aunque a Turquía se le dio cinco, se dijo que extraordinariamente), aunque la sanción rusa cambiar el mapa. En la ciudad gallega hay debate sobre si conviene estar en Europa la próxima temporada o mejor apuntalar la posición en la ACB después de una gran campaña en el regreso a la élite. En Bilbao hay intención clara de regresar a una competición en la que intervino. De hecho, la capital vizcaína será la sede de la Final Four, algo que habla a las claras de sus intenciones. Otra historia sería el trabajo de despachos. La FIBA vio la llegada del Unicaja como un triunfo y se firmó un contrato para tres temporadas.

Al Río Breogán le queda jugar en casa ante Casademont Zaragoza, Barça y el propio Unicaja en la jornada que cierra la competición. A domicilio, viajes a Gran Canaria y Urbas Fuenlabrada. En la ida en Málaga, el Unicaja venció 72-64.

El calendario del Surne comprende recibir al UCAM Murcia, al Lenovo Tenerife y al Coosur Betis y va a Zaragoza y Barcelona. Le ganó los dos partidos a los lucenses (83-75 y 86-94). Ganó en Bilbao al Unicaja 83-77 en casa y perdió en el Carpena (91-75).

Al Unicaja le quedan en casa Baskonia y Baxi Manresa y a domicilio Joventut, Burgos y el propio Breogán. No está sencillo quedar delante de los lucenses y los bilbaínos, ni mucho menos. Con Ibon Navarro se tiene un balance de 6-5. Si se mantiene en positivo habrá opciones de firmar una plaza europea que ahora es el objetivo.