Norris Cole: un base con el pedigrí de dos anillos

Norris Cole es el último fichaje del Unicaja. El base elegido para ocupar el lugar que dejó Marco Spissu (que ya firmó con el Unics Kazan) y acompañar a Alberto Díaz. Un jugador con pedigrí. Apuntaba alto en Cleveland State y descolló cuando llegó a Miami Heat. Sin duda, los mejores años de su carrera. La justificación a todo. Allí fue campeón de la NBA en 2012 y en 2013 y jugó otra final. Tuvo la suerte de coincidir con un equipo fabuloso en Florida a las órdenes de Erik Spoelstra, hoy todavía uno de los mejores entrenador de la liga. Pat Riley consiguió unir los caminos de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, en uno de los grandes Big Three de la historia.

Y resultó. Ahí un joven Cole, recién drafteado, supo hacerse un hueco en la rotación. A la sombra de Mario Chalmers supo encontrar su hueco y aportar desde el banquillo. Fue importante como rotación en los dos campeonatos de los Heat, que tenían a jugadores con mil tiros pegados como Battier, Howard, Lewis o Miller o a otros brillantes como Ray Allen. Una conjunción que los llevó a la gloria, que tocó también el cajista. "Me mantengo en contacto con los compañeros de equipo del campeonato: Shane Battier, mi hermano mayor Juwan Howard, Dwyane Wade... De hecho, Dwyane me envió varias cosas a Europa, lo que aprecié mucho. Es una hermandad que nunca se rompe. Esos lazos nunca se romperán", reconocía el de Dayton en una entrevista años después.

Por encima de todos estaba otro hombre nacido en Ohio. "LeBron sabe que ha sido bendecido con ciertos dones, pero no los da por sentado. Es el individuo más disciplinado que he visto con mis propios ojos", aseguraba el nuevo fichaje del Unicaja, que hablaba de la mentalidad ganadora que le generó pertenecer a ese equipo campeón: "Todo lo que puedo hacer es ganar. Los ganadores, ganan por una razón. Construyen hábitos. En mi carrera he tenido la suerte de tener algunos buenos veteranos de los que aprender. Obtuve todo lo que pude de ellos. Y ahora, quiero transmitir este conocimiento. Quiero ser un líder y ayudar al equipo en el camino que tenemos que seguir. Siempre trato de encontrar dónde puedo ayudar al equipo. A veces se trata de ser el máximo anotador, en algunos equipos en los que he jugado. Otras veces, es el asistente. Y en otras ocasiones, es el tipo que aporta energía. Interpreté todos los papeles", aseguraba el estadounidense.

Ahora, a sus 32 años, afronta su primera experiencia en la ACB. Aunque la NBA sigue en su cabeza, ya hace tiempo que dio el salto a Europa. En este tiempo jugó en Montenegro, Israel, Francia e Italia. Ahora llega a España. Nunca tuvo estabilidad en esta parte del charco, cambiando de equipo continuamente. Ahora es el base elegido por Juanma Rodríguez para que dé un salto en esa posición al equipo malagueño. Es un reto para Norris Cole, que encontrará en Málaga a compañeros con virtudes similares a las suyas. El potencial anotador del perímetro es altísimo. Pero tocará construir una red atrás. Está por ver el acople del americano, un base con el pedigrí de dos anillos de la NBA. No es poco, no.