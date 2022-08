Norris Cole: multa en Puerto Rico y convocatoria con Estados Unidos

La carrera de Norris Cole sigue teniendo giros inesperados. Después de pasar por el Unicaja y acabar la temporada en Francia, el estadounidense firmó hace unas semanas por los Atléticos de San Germán de Puerto Rico para el play off por el título. Finalmente fueron subcampeones. Pero el base no pudo jugar el partido decisivo porque fue multado por la BSN debido a un comportamiento antirreglamentario. "Una multa de 750 dólares al jugador Norris Cole, de los Atléticos de San Germán, de conformidad con las Reglas 15.5(a) y 15.5(g) del Reglamento de Disciplina vigente, por sus actos contra el jugador Javier Mojica en el quinto partido de la Serie Final 2022, y de forma separada a la sanción por la falta técnica tras el careo posterior entre ambos jugadores", informaba la liga.

Después de este episodio el jugador ha recibido la llamada de Estados Unidos, que del 2 al 11 de septiembre disputará la Americup en Brasil. Puede que también esté Augusto Lima con los anfitriones. Es lo que en Europa el Eurobásket. Una convocatoria sorpresa que lo tiene entre los 15 seleccionados. Primero entrenarán en Las Vegas. Además del ex cajista están Patrick McCaw y Jodie Meeks, ambos con amplia experiencia NBA. Con ellos están citados Zylan Cheatham, Gary Clark Jr., Derek Culver, Will Davis II, Orlando Johnson, Anthony Lamb, Frank Mason III, Jeremy Pargo, Elijah Pemberton, Kendall Smith, Craig Sword and Stephen Zimmerman.