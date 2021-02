1x1 y notas del Nanterre-Unicaja

Hablar de mejoría y que esa no baste para ganarle al Nanterre define con precisión el estado por el que atraviesa el Unicaja a día de hoy. Parece que todos quieren, pero sólo algunos pueden. Mejoría defensiva, un gigante Nzosa, pero las carencias son tan abismales que no es suficiente trabajar y mejorar.

Deon Thompson (-)

Katsikaris le da protagonismo. Y el californiano no responde. Su partido en Nanterre fue lamentable y no se entendió que Katsikaris le diera los minutos finales visto su papel anterior. No metió ningún en sus dos tiros a canasta en 19 minutos en pista. Tuvo alguna opción con la que no se atrevió. Como suele, sus pares le hicieron daño.

Jaime Fernández (*)

Quiere el madrileño, es de los que más deseo y compromiso tiene. Dirigió al equipo en sus mejores momentos, metió 11 puntos y repartió cinco asistencias. En el debe, seis pérdidas, una de ella en un pase arriesgado a Nzosa en el minuto final. Hay que ser pacientes con él, han sido muchos meses fuera. Y aún le falta fuelle.

Darío Brizuela (-)

Su primera rotación fue de apenas un minuto porque cometió dos faltas. Después, asumió responsabilidad, pero estuvo falto de acierto en los minutos finales (3/10 en tiros de campo). No leyó bien algunas situaciones y el equipo lo notó.

Alberto Díaz (*)

Otro del que no se duda de compromiso, pero también lejos de su mejor nivel. Le basta para forzar faltas en ataque y para darle energía al equipo. Falló los dos tiros que lanzó, en ataque está aún espeso. También hay que esperarle.

Francis Alonso (**)

Mejoría del malagueño, por momentos muy bien en defensa ante rivales físicos. Salvo un triple lejano precipitado, no forzó y lanzó cuando el guión lo requería. 10 puntos, dos triples y confianza. Y dos asistencias a Nzosa de alta calidad. Se celebra.

Adam Waczynski (*)

Le dio al equipo puntos en momentos concretos, aunque no entraron triples en el cuarto final cuando hacían falta. Defensivamente, en su línea.

Abromaitis (**)

Mientras baja su rendimiento Thompson, él lo sube. Una lástima que no coincidan. Metió 10 puntos y estuvo en el momento en el que el equipo ofreció su mejor baloncesto. Conocer a Katsikaris le ayuda.

Yannick Nzosa (***)

Se agotan los calificativos para el congoleño. Es poco común que un jugador de 17 años impacte tantísimo en los partidos. Es, ciertamente, extraordinario. Acabaría el partido con 13 puntos, cinco rebotes y 19 de valoración. No reflejan con precisión estos números lo que aportó al equipo. La energía, el hambre, las ganas de competir... Al final perdió un par de rebotes con Kaba. Seguro que aprenderá de ello.

Rubén Guerrero (*)

Sufrió con Kaba, falló un par de canastas que no debe un pívot como él. Alterna partidos sólidos con otros no tanto.

Carlos Suárez (s. c.)

Presencia testimonial del capitán.

Axel Bouteille (*)

Buenos minutos en ataque, buenos en defensa y todo lo contrario. Debe ser más concreto