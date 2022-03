1x1 y notas del Oostende-Unicaja

Hundimiento colectivo en un último cuarto de verdad lamentable, con un parcial de 23-2 para cerrar el partido del Oostende.

Cameron Oliver (-)

Tras su debut en Cluj, dos partidos desconcertantes. Parte del proceso. Más highlights que impacto real. Despistes atrás.

Jonathan Barreiro (-)

No está y empieza a no esperársele. Vale que no la meta en una piscina, pero debe aportar rebote (uno en 16 minutos). Randolph le hizo un hijo. No sólo a él.

Darío Brizuela (*)

Tuvo minutos de base, que no es lo suyo. Después intentó echarse al equipo. Metió 15 puntos, pero decisiones dudosas.

Alberto Díaz (**)

El alma del equipo está fundido. No sabe dosificar, es parte de sus cualidades. Repartió 11 asistencias, pegó algunos bocados atrás, pero no le llegaron las fuerzas para tirar del equipo.

Francis Alonso (**)

Su mejor partido de la temporada coincidió con una actuación colectiva. Metió 24 puntos, desde el principio estuvo enchufado. También erró al final cuando no había otras soluciones.

Dejan Kravic (-)

Algún momento de lucidez, con tres asistencias seguidas para Alonso y Oliver. Pero demasiado blando.

Mario Saint-Supéry (s. c.)

Un día que no olvidará el joven rinconero. Lástima que la actuación de sus compañeros no acompañara. Una experiencia a sumar en su crecimiento. 50 segundos.

Tim Abromaitis (-)

El único jugador con balance positivo (+1) sobre la pista sufrió jugando como tres por las carencias del equipo. No es su puesto y se va notando.

Rubén Guerrero (-)

Vuelve a tener dudas en ataque cuando recibe el balón el marbellí. Atrás intentó fajarse ante pívot móviles. Ha bajado con el equipo.

Yannick Nzosa (*)

Salió como titular jugando como cuatro en ataque, pero defendiendo al base rival, Djordjevic, en un intento de descolocar al rival. Dejó un mate remontando por el fondo.

Carlos Suárez (s. c.)

Apenas 12 segundos al final del primer cuarto. Seguramente reservado para Santiago.