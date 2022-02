1x1 y notas del Prometey-Unicaja

Un partido malo se podía haber arreglado con el triunfo. Pero no, el Unicaja no consigue amarrar una victoria aunque la tenga en la cartera prácticamente. Un partido para olvidar que ahonda la crisis del equipo.

Jonathan Barreiro (-)

Tuvo minutos como tres. Se entrega, es duro. Pero no puede encadenar lanzamientos sin tocar ni el aro. Está sin confianza, como muchos compañeros. Debe manejar mejor la presión.

Darío Brizuela (**)

Ante la carencia de recursos del equipo malagueño, el vasco se echó a las espaldas a su equipo ofensivamente. Tuvo un alto volumen de tiros, a veces forzando en exceso. Pero es lo que había. Acabó con 24 puntos, no pudo tirar en la jugada definitiva porque la defensa fue buena de los ucranianos.

Alberto Díaz (*)

Es difícil suspender un partido del malagueño, su actitud defensiva, cómo compite, saca faltas y roba balones le da el aprobado. Pero el equipo necesita que meta más y dirija mejor en estos momentos.

Dejan Kravic (-)

Un problema que se presumía, no recibe muchos balones en condiciones de los exteriores. No metió un punto en todo el partido. Y defensivamente, pese a que colocó dos tapones, fue un agujero.

Francis Alonso (-)

Hacían falta sus puntos y no los dio. Defensivamente cumple, pero él vale más que eso.

Tim Abromaitis (*)

Es un reloj el americano, nueve puntos y ocho rebotes. Le faltó meter alguno de los triples (0/4) que tuvo abiertos para redondear.

Matt Mooney (*)

Sensaciones contradictorias con el americano. Da un plus defensivo, incomoda a los rivales, que no están cómodos. Metió puntos en momentos claves de la remontada. Pero perdió ese balón y no hizo, como debía, la falta antes del triple de Dowe.

Rubén Guerrero (*)

Sobrio partido del marbellí, que jugó menos por las faltas. Seis puntos y siete rebotes. Es el interior que da más solvencia atrás.

Yannick Nzosa (s. c.)

Una pequeña rotación de dos minutos en el tercer cuarto. Sin trascendencia.

Carlos Suárez (-)

Un final calamitoso del capitán, inusual en él. Salió porque debía dar aplomo e hizo una falta de infantil. El triple forzado final no debía ser suyo.

Axel Bouteille (*)

No estuvo fino en el tiro salvo una racha en el segundo cuarto que mantuvo al equipo en el duelo.