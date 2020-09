Nzosa firma por la agencia de Embiid, Zion Williamson, Paul George, Mitchell o los Gasol

Yannick Nzosa es uno de los grandes atractivos de la pretemporada del Unicaja. La batalla judicial con el Stella Azzurra italiano le tuvo prácticamente sin competir durante un curso, sólo jugando el Adidas Next Generation, donde fue subcampeón y estuvo en el quinteto ideal, y algunos partidos amistosos. Ahora da sus primeros pasos con el primer equipo y la sensación es que está para más. En un juego interior sobre el que planean muchas dudas, el congoleño aporta intensidad y va dejando ver sus tremendas condiciones. Hay varios detalles que hablan de la apuesta cajista por el jugador. Es el único que tiene firmado hasta 2024 de toda la plantilla, con una cláusula cerca al millón de euros, y de los canteranos con proyección, el que se queda en Málaga y no se marcha a Marbella.

Un potencial muy alto que ahora se ha comprometido con Creative Artists Agency, una de las agencias más importantes de las que operan en la NBA. CAA se trata de una empresa muy influyente, con sede en Los Ángeles, que se dedica al mundo del espectáculo (películas, música, televisión, política o eSports), pero también tiene una rama muy potente en el deporte. Concretamente, en baloncesto, una de sus principales patas. Y de ella ya forma parte Nzosa, en un acuerdo que se anunciaba en redes sociales. En España trabaja con Romaior Sports, que tiene a la cabeza a José Ortiz. En el vestuario del Unicaja cuentan con Carlos Suárez, Adam Waczynski y Rubén Guerrero. No obstante, se han quedado al margen de esta operación.

CAA se encargará de llevar sus temas en Estados Unidos, en un movimiento con un objetivo claro. La agencia tutelará el salto del cajista a la mejor liga del mundo por la vía del Draft. Al africano aún le quedan dos ediciones para presentarse, hay que recordar que tiene 16, pero ya aparece en los Mock en posiciones altas de la primera ronda. Uno de los grandes talentos de esa generación en Europa, además de Jean Montero del Gran Canaria (también en el cinco ideal en Valencia) u Ousmane Dieng, que juega en Francia. A Nzosa algunas páginas especializadas lo comparan con Clint Capela, que se marchó a Atlanta Hawks al quedarse sin hueco en los vanguardiescos Houston Rockets de James Harden. El suizo es uno de los role model que le ponen desde el continente americano, aunque avanzan que el joven verde es un prototipo de jugador más moderno. La realidad es que aún está por definirse en esas posiciones interiores, aunque Casimiro le utiliza más de pívot. La agencia está especializada en estos asuntos, con work outs personalizados y preparatorios para los que hacen las franquicias en los meses anteriores.

La influencia de CAA Basketball en la NBA está fuera de todas dudas, una lista de sus representados deja claro que es altísima. Entre sus clientes están algunas de las estrellas de la liga. Le llevan los asuntos, entre otros, a jugadores como Joel Embiid, Chris Paul, Donovan Mitchell, Pau y Marc Gasol, Zion Williamson (número uno del último Draft), Malcolm Brogdon, Kyle Kuzma, D'Angelo Russell, Paul George, Karl-Anthony Towns o Devin Booker. Una nómina puro caviar. Asesoraron, de igual forma, a tres ya retirados como Allen Iverson, Tony Parker o Dwyane Wade. También asesoraron a Sergio Rodríguez en su paso por Estados Unidos y tienen a otros jugadores europeos importantes como Nando de Colo. Pero su influencia abarca más allá del baloncesto, ganando cada vez más presencia en el fútbol. Adquirieron la empresa Base Soccer Agency y ahora representan a Raphael Varane, Carlo Ancelotti o Dele Alli. También le llevan el marketing a otros como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, José Mourinho, Bernardo Silva, Joao Félix o De Gea, tras el acuerdo de colaboración con Gestifute de Jorge Mendes.

Un movimiento de muchos quilates por ambas partes. Nzosa se asegura trabajar con una de las agencias más potentes y con más poder en el mundo, sobre todo, NBA. Y CAA tiene bajo su paraguas a uno de los jugadores con más proyección a este lado del charco. Un acuerdo que, si todo marcha sobre su cauce, acabará con el jugador en Estados Unidos más pronto que tarde. El techo que se le presupone está muy alto, pero antes tendrá que demostrar en el Unicaja que está para esos retos superiores. El equipo malagueño, hasta ese momento, lo tiene bien atado.

Excited to welcome @yannick_nzosa to the CAA Family‼️ pic.twitter.com/CcCpO1Wu1I