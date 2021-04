La obsesión con la NBA de Axel Toupane

Axel Toupane consiguió volver a abrirse un hueco en la NBA. Los Bucks, uno de los aspirantes al anillo NBA y franquicia donde ya estuvo, le hicieron un contrato. Ya debutó con Milwaukee e incluso tuvo su primera titularidad en un partido en la liga. Curiosamente debutó frente a Domas Sabonis y está contando con algunos minutos en la rotación de Mike Budenholzer. "Estoy muy contento porque es la validación de todo el trabajo de estos últimos meses, incluso de los últimos años. Y espero con ansias lo que sigue, aunque soy consciente de cuánto trabajo queda por hacer", aseguraba el ex del Unicaja en una entrevista con Eurosport.

"Sí, es genial decirme que estoy en Milwaukee al menos hasta finales de mayo. Podré concentrarme por completo en mi baloncesto y en el equipo, con la perspectiva del play off", aseguraba el alero, que contaba cómo se gestionó su regreso al equipo de Wisconsin: "Preguntaron por mí durante la burbuja de Orlando, donde tuve buenas actuaciones con los Santa Cruz Warriors. Pensé que esperarían hasta el final de la ventana de transferencia de la NBA el 25 de marzo para recogerme, pero no. Rápidamente me hicieron una oferta. Es muy gratificante".

Después de pasar por Málaga, donde tuvo una lesión grave, firmó con el Estrasburgo. Fue el punto de partida en su camino hacia Estados Unidos. "Fue bastante simple para mí. Si me quedé en Francia fue para jugar en la Euroliga. No tenía grandes ofertas, así que volví a Estados Unidos. Hoy estoy muy contento con mi elección. Quiero luchar para quedarme en la NBA", explicaba el francés, que hablaba de cómo afronta esta aventura: "Me han servido mucho (por las experiencias anteriores en la NBA). Me di cuenta de que necesitaba tiempo para entender cómo era la NBA, para estudiar el juego y las formas en que podía mostrarme. También tenías que estar preparado para hacer muchos sacrificios. No todo el mundo quiere ir a la G-League, por ejemplo, lo que definitivamente vale la pena. Es la puerta de entrada a la mejor liga de baloncesto del mundo, si no a la mejor liga de todos los deportes".

"Más allá del hecho de que en general es un nivel muy alto, he progresado en mi lectura del juego y en el nivel físico. Dado mi perfil, tengo que cambiar muchas posiciones y eso requiere ser muy atlético. Estaba un poco frágil al principio, pero ahora me siento muy bien físicamente y se nota", insistía Toupane, que hablaba sobre Giannis Antetokonmpo, con el que ya compartió vestuario y ahora es dos veces MVP de la liga: "Es un jugador top con una historia magnífica e inspiradora. Me permitirá observarlo en los entrenamientos, ver cómo se mueve y piensa en el campo".

La NBA, un sueño para Axel Toupane. "He soñado con ella desde que era pequeño. Recuerdo haber visto las finales de los Lakers-Pacers más de 200 veces en 2000. Desde los 15 o 16 años, me dije que tenía muchas ganas de jugarlo algún día, se convirtió en una obsesión. Pero empecé desde lejos, muy lejos, incluso porque no me consideraban un jugador top de mi generación. Tuve que trabajar mucho y progresar para que me tomaran más en serio", cerraba.