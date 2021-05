El Real Madrid firmó una temporada sin precedentes en la historia de la ACB. Terminó primero con 34-2 e invictos fuera de casa con un imponente 0-18. La guinda la puso en Málaga. Ahora le toca luchar por revalidar el título. "Felicitar a mis chicos porque la temporada es magnífica, terminamos imbatidos fuera de casa, campeones de liga regular en una temporada extraña. Muy contento, muy orgulloso. Contento por la victoria. El equipo jugó muy concentrado todos los partidos. Ganar fuera de casa todos habla de ser constante todos los días. Incluso con un calendario de cancelaciones. El equipo siempre se mantuvo muy concentrado, nuestro número de victorias es magnífico", iniciaba Pablo Laso.

"Un partido un poco como esperábamos. Sabíamos de la calidad exterior del Unicaja, un equipo agresivo, con muchos jugadores capaces de crear con el balón y amenaza de tres. Nuestro inicio fue bueno con el acierto de Jaycee Carroll y cogimos una ventaja que luego manejamos bien. Cuando no tuvimos acierto mantuvimos cosas buenas y nos permitieron ganar el partido. Ellos lucharon al final en un partido igualado. Contento por cómo mi equipo se agarró al partido. Era muy difícil esta victoria, sabíamos lo que se jugaban ellos", analizaba el entrenador vitoriano, que hablaba sobre el equipo malagueño: "A bote siempre piensas que el Unicaja va a estar ahí porque en los últimos años ha estado. Pero demuestra lo dura que es la competición. Tengo un amigo que me echó la bronca hace muchos años porque dije que la liga regular es lo más justo y pone a cada uno en su sitio. El Unicaja luchó hasta el último minuto por entrar, ha tenido el último minuto y estuvo ahí. Creo que también hay que dar mérito a los equipos que han quedado por delante de ellos. Desearle en el futuro la mayor de las suertes al Unicaja. Sabéis, porque yo he jugado aquí, que le tengo mucho respeto y desde luego no jugar el play off es un palo. Le tengo mucho respeto y sé que volverá, siempre lo he pensado. Estamos hablando de un gran club y un gran equipo y una gran afición que no ha podido estar. Igual es parte del problema, pero ese problema lo hemos tenido todos".