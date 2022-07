Pablo Sánchez se pierde el Europeo sub 20

España comienza este fin de semana el Europeo sub 20. Una buena oportunidad para una generación que fue subcampeona continental sub 16 y que no pudo disputar el torneo sub 18 por la pandemia. Joaquín Prado dispone de un grupo de mucho talento donde aparece el ex cajista Rubén Domínguez, con poco protagonismo ahora en el Movistar Estudiantes. Están también Juan Núñez, Guillem Ferrando, Héctor Alderete o Michael Caicedo.

Se pierde el Campeonato de Europa Pablo Sánchez, que estaba en la preselección pero finalmente no tiene hueco entre los 12. El del Unicaja se encuentra en el proceso de recuperación de una lesión que le impidió terminar la temporada en Melilla. Se esperaba que ya estuviera listo, pero aún trabaja en Málaga. Tampoco entró Pablo Tamba, formado en Los Guindos y que ahora juega en Estados Unidos en Idaho State.