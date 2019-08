Pablo Tamba y Pablo León, campeones de Europa

Nuevo éxito para Los Guindos. Pablo Tamba y Pablo León consiguieron la medalla de oro en Udine en el Europeo sub 16 proclamándose campeones de Europa. Una convincente victoria sobre Francia (61-70) en la gran final para cerrar un torneo inmaculado, donde España acabó de forma excepcional.

No tuvieron mucha incidencia los canteranos del Unicaja en la final. El alero, cuyo hermano Ismael está haciendo nuevamente la pretemporada a las órdenes de Luis Casimiro, sólo disputó 12 segundos y no tuvo tiempo para anotar. Más confianza puso Daniel Miret sobre el pívot, más habitual en las categorías inferiores de la selección española. En algo más de 10 minutos anotó dos puntos (1/2 en tiros), capturó dos rebotes y dejó un espectacular tapón. Papel destacado para el ex Rubén Domínguez, que fue elegido MVP del torneo e integrante del quinteto ideal. En el partido decisivo metió 15 puntos.

Es la cuarta medalla de oro cajista en este verano. Ignacio Rosa abrió con una plata en el Europeo sub 20 y después Ale Scariolo e Ismael Tamba en el torneo continental sub 18 se proclamaron campeones. Ahora los Pablos regresarán a Málaga con sendas preseas doradas. Ambos comenzarán la etapa junior en la próxima temporada, donde continuarán con un crecimiento interesante.