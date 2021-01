El Panathinaikos de Nedovic desarbola al Valencia Básket

El Valencia Básket llegará con la flecha hacia abajo a Málaga. Dos duras derrotas de los de Jaume Ponsarnau en la doble jornada de la Euroliga. Ya le separan dos triunfos del corte con el play off, que marcan el Fenerbahçe, el Zalgiris y el Zenit. Los taronjas se quedan con un balance de 11-12. El primer tropiezo fue con los lituanos en La Fonteta con una canasta de Marius Grigonis sobre la bocina y este viernes cayeron frente al Panathinaikos. El gigante heleno desarboló a los valencianos, que terminaron cayendo por 91-72. Muestra de la superioridad de los de Atenas es que ganaron los cuatro cuartos, con especial trascendencia del segundo (26-14). Tratan de pelear por ascender en la clasificación desde la llegada de Oded Kattash, seleccionador de Gal Mekel en Israel.

Hubo varios protagonistas, pero por encima estuvo Nemanja Nedovic. El serbio hizo un buen partido ante sus ex (desde Valencia precisamente llegó al Unicaja), que terminó como máximo anotador del PAO pese a su 2/11 en triples. En 25 minutos metió 16 puntos y repartió siete asistencias para 14 de valoración. Tras salir de Milán no tenía una decisión sencilla el ex cajista, pero en Grecia ha encontrado el contexto idóneo para volver a disfrutar del baloncesto y sacar su talento innato. Y las lesiones le están dando rienda suelta. Un tropiezo importante para el Valencia Básket, que no transmitió buenas sensaciones en la pista del OAKA. Hubo tramos de cierto abandono. A la Costa del Sol llegó vía chárter y pese a todo será un duro rival para el equipo malagueño este domingo. En ACB, donde le sacan cinco triunfos a los de Katsikaris, enlazan 10 victorias. Tienen las bajas confirmadas de Guillem Vives y Joan Sastre.