Un parte de guerra amplio

La Copa del Rey es un soplo de aire fresco del Unicaja, que consiguió colarse de nuevo entre la aristocracia de España. Hay un bloque sólido sobre el que construir para el medio plazo. Pero el alto desgaste de jugar tres partidos en tres días, además todos de una intensidad máxima, también ha dejado importantes daños colaterales. Casi media plantilla tiene problemas físicos, en cada caso de una índole, y las pruebas médicas dictaminarán si alguno tiene que parar alguna semana.

En ese sentido, la ventana FIBA de febrero da un respiro importante al equipo malagueño, que volverá a competir ya en marzo. El día 1 se medirá al Real Madrid en el mismo escenario copero y tres días después cerrará el Top 16 de la Eurocup en Badalona. Son trascendentes ambos partidos. Hay necesidad de seguir escalando en la ACB para llegar bien posicionado al play off y frente al Joventut está en juego ser uno de los mejores primeros de esta fase del torneo continental. Tiene trascendencia en las posteriores eliminatorias.

Preocupa Jaime Fernández, que evidenciaba problemas para andar de forma natural después del partido. No podrá estar con la selección española porque no se encuentra en condiciones óptimas para competir. No se descarta que viaje y sean los galenos del combinado nacional los que evalúen la lesión. No le vienen las molestias del síndrome de Haglund en el talón derecho, sino del izquierdo. Habrá que ver qué alcance tiene. La exigencia y el minutaje de estos días le han pasado una alta factura.

Alberto Díaz tuvo problemas, ha terminado muy cargado, que es otro de los que Scariolo ha llamado. En principio, no peligra su llamada. Axel Toupane, que también está citado con Francia, salió con muletas del Carpena y en los tres partidos se le vio echándose la mano al tobillo izquierdo y emitir gestos de dolor. De hecho, en la final contra el Madrid tuvo que pedir el cambio. Melvin Ejim, que reapareció en la Copa, llevaba hielo en la rodilla y en el tobillo de la pierna derecha. Carlos Suárez jugó con un dedo roto de la mano derecha, la de tiro. Y sin olvidar que Elegar está recién integrado en la dinámica del cuadro cajista.

Es el amplio parte de guerra del Unicaja. "Toupane veremos qué pasa... Jaime venía arrastrando problemas. Alberto ha jugado con bastantes problemas, pero es tan duro que no lo demuestra y Carlos ha jugado con un dedo roto. Ahora nos vienen perfectas las ventanas porque tenemos la enfermería muy llena", decía después Casimiro en rueda de prensa. Un daño colateral al subcampeonato de la Copa y que pone en alerta en previsión de lo que viene.