El entrenador del Unicaja habló sobre la derrota de su equipo en la final de la Copa del Rey de Málaga 2020: "Lo primero es felicitar al Real Madrid por ser campeón. Ha jugado muy bien. Mi valoración ahora mismo está dentro de la perspectiva de la frustración, nada satisfecho con el trabajo realizado. No puedo ponerme otra camisa después de perder el partido, y menos una final y menos de la forma que lo hemos hecho. Con este grado de insatisfacción, valorar que el Madrid ha tenido mucho acierto desde la línea de tres, canastas finales desde la bocina que nos ha penalizado mucho... No hemos tenido acierto ni hemos jugado un buen partido y así ha sido todo más fácil para el Real Madrid. No hemos estado al nivel que podemos estar que somos capaces de hacer y ha sido bastante sencillo para un Real Madrid muy potente".

Para el técnico del equipo verde, llegar a la final no sirve de consuelo: "No, el título no es llegar a la final. El título es ganarla, no hay otra. Hay mucha gente que si es ambiciosa es ambiciosa, si no ganas y estas contento no eres ambicioso. Podría hacer un canto a la galería y decir que la Copa ha sido preciosa, pero no es mi sentimiento ahora. Mi sentimiento es de decepción, el equipo se merecía hacer un buen trabajo, no lo hemos hecho. Estamos fastidiados. No me voy a poner a analizar toda la Copa, acabamos de perder una final como lo hemos hecho. No me apetece valorar todo lo bonito que hubo en la Copa del Rey".

Suspenso final

Luis Casimiro, aún en caliente, habló sobre su calificación al campeonato del equipo: "Seguro que sería la eneñanza de hoy nos fastidia mucho perder y no puedo tener otro semblante. Si me caigo, me vuelvo a levantar y seré el más positivo. Cuando digiera todo esto, valoraré muy positivamente todas las cosas buenas que hizo el equipo. Desde el día de hoy, decir que es el punto de partida, no. Lo bueno ha sido demostrarnos la solidez que hemos jugado hasta llegar a la Copa. Esa frase de estar en las finales para ganar alguna, como lema está muy bien, pero estoy acostumbrado a otra cosa: llegar a una final o ganarla. Tenemos mimbres suficientes, está construido el equipo para ir creciendo a medio plazo. Las conclusiones y la experiencia de hoy nos servirá para crecer. Notas parciales: aprobamos con buena nota y en el examen final hemos cateado".

El preparador pidió disculpas por el rendimiento en la final: "Le ha faltado mucho, ayer un partido perfecto y hoy uno imperfecto. Valoro y soy crítico conmigo y nosotros. Podía decir que el SúperMadrid, campeón de todo, un equipazo ha hecho su trabajo: llegar a la final y ganarla porque para eso está diseñado. ería fácil. Pero soy crítico y me fastidia no haber hecho el trabajo necesario, quería competir más, quería ganar y el público me hubiese gustado que disfrutara con un partido más igualado. Lo siento, tengo parte de culpa, me hubiese gustado que fuese distinto".

Lesiones

"Si fuese otro tipo de entrenador entraría llorando y diciendo todo esto: podría haber llegado y decir Súper-campeón y todas las lesiones que tenemos. Toupane, vamos a ver qué pasa, abandonó en el minuto siete. Jaime viene arrastrando todos sus problemas, ayer hizo un esfuerzo importante, hoy intentaron devolverlo al partido, a ver cómo pasaba el dolor y no hemos sido capaces, no ha podido volver. Ejim intenta seguir adelante y le cuesta. Alberto ha jugado con bastantes problemas, pero es duro y no ha podido decir nada. Y Carlos Suárez ha jugado con un dedo roto. fijaos si tengo excusas, a mi me gusta ganar y no puedo poner estas cosas por delante. las ventanas nos vienen perfectas, otras veces rompen el ritmo del equipo, pero esta vez nos vienen perfectas. Hasta que vuelva a venir el Madrid, que es el siguiente partido, intentaremos recuperar a todos los que se quedan y los que van con su selección, que vuelvan igual de sanos", dijo en referencia al estado físico del vestuario.

En el plano anímico, el final del torneo no supondrá demasiado para Casimiro: "No he notado mochila, la presión mía, la exigencia mía es el día a día. Cuando para la Copa queda no sé cuánto tiempo no es una mochila y cuando hacen el sorteo y queda tiempo, no tengo tiempo para pensar en eso. Tengo que estar concentrado en el día a día, me preocupa ahora la salud del equipo. Desde que vuelvan de las ventanas, tenemos Real Madrid y Badalona, que es súper importante. Luego pensar sólo en tener bien al equipo, ser exigentes y ganar cada partido".

Por último, cuestionado por si cree que había posibilidades de ganarle al Madrid, fue claro: "Sí, era posible. Cuando hago un partido y más una final, claro que creo y lo trato de transmitir. Lo demás no me vale. Cuando esto pase, analizaremos, pero hoy...Hoy en el segundo tiempo sin Axel ni Jaime y quería competir. pesar de lo que tiene el Real Madrid quería competir y ganar. Pero es mucho Real Madrid y no hemos llegado a ese nivel".