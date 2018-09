A la pata coja, pero de pie

Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Los jugadores que faltan o los que desfilarán los próximos días por Benalmádena, Manilva y Marbella en el Trofeo Costa del Sol. En ausencias gana el Unicaja a Olympiacos y Real Madrid por los partidos de selecciones nacionales. De hecho, sólo el Baskonia tiene más internacionales de entre los equipos de la Liga Endesa que el cuadro malagueño.

Alberto Díaz, Jaime Fernández, Sasu Salin, Adam Waczinsky, Dragan Milosavljevic, Giorgi Shermadini y Mathias Lessort, siete, son los jugadores que volaron el pasado fin de semana. Seis bajas tiene el Olympiacos: el ex cajista Giorgos Printezis, Kostas Papanikolau, Evangelis Mantzaris, Janis Timma, Strelnieks y Milutinov. Y cinco hay en el Real Madrid, están fuera Santi Yusta, Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Gustavo Ayón y Anthony Randolph. Además, el ex cajista Kuzmic aún no está a tope tras su lesión del año pasado. El citado Baskonia pierde a ocho jugadores: Shavon Shields, Luca Vildoza, Marcelinho Huertas, Tornike Shengelia, Matt Janning, Johannes Voigtmann, Vincent Poirier, Ilimane Diop, más los canteranos Jurij Macura, Rati Andronikashvili y Sander Raieste. Pedro Martínez, de hecho, ha decidido interrumpir la pretemporada en esta coyuntura de masivas ausencias.

Precisamente, David Blatt, flamante técnico del Olympiacos, hablaba antes de venir a Málaga de los problemas que acarrea este conflicto de las ventanas. "Soy uno de los que ha vivido en los dos mundos. He pasado un largo periodo siendo seleccionador nacional, estuve siete años con la selección rusa. Pero llevo 25 años en el negocio como entrenador, más de una década en equipos de la Euroliga", contextualizaba el técnico nacido en Estados Unidos y nacionalizado israelí: "Sé que hay muy buena gente en los dos lados. La situación no es la ideal mirando lo que pasa en el resto del mundo. Hay gente buena con ideas buenas, pero no las ponen en común o no llegan a un acuerdo. Lo que está pasando ahora no es bueno ni para el mundo del baloncesto ni para los jugadores, sólo para los ególatras o los que tienen un mandato político por ello. Es hora de que alguien pare esto".

Tanto Real Madrid como Olympiacos tienen plantillas profundas para afrontar su participación en la Euroliga, pero recurrirán a jóvenes para llenar el plantel. Es el caso de Usman Garuba, la estrella de la selección sub 16 de España en la que estaban los cajistas Javi Rodríguez y Jeffry Godspower, también en el torneo con el Unicaja. Y sobre los parqués de la provincia de Málaga estarán figurones de relumbrón como Vasilis Spanoulis, Sergio Llull, Felipe Reyes o Rudy Fernández.

Como decía Luis Casimiro, el Unicaja congela esta semana el progreso de la preparación táctica colectiva para centrarse en otros aspectos, como el físico o la mejora individual. El contingente de jugadores canteranos echará una mano y siempre es grata la promoción, aunque sea transitoria, de valores que se forman en Los Guindos.