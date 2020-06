Pepe Pozas, primera piedra del nuevo proyecto del Obradoiro

El Monbus Obradoiro anunció la renovación por una temporada del base malagueño Pepe Pozas, que cumplirá así su séptima temporada en el conjunto gallego, al que llegó en el verano de 2014 procedente del Blancos de Rueda Valladolid. El canterano del Unicaja disputó en la presente ACB un total de 23 partidos, en los que promedió unos registros de 4.4 puntos y 4.5 asistencias en 21.21 minutos de juego. Después de pasar el confinamiento en Santiago, el jugador ya se encuentra en la Costa del Sol para iniciar sus vacaciones.

El base es la primera piedra del nuevo proyecto del Obra, donde ya es una leyenda y seguirá ampliando unos registros históricos en el club. Es el jugador con más partidos en la Liga Endesa (182), el que más asistencias ha repartido (610) y el que más balones ha recuperado (136). "El club ha ejecutado la opción de renovación de Pepe Pozas por una temporada más. Estamos muy contentos de que el capitán continúe con nosotros", declaró el presidente del Obradoiro, Raúl López, quien avanzó "nuevas novedades" en la parcela deportiva.

"Todo lo que me dan es fantástico. Es un club muy serio, muy trabajador y que tiene unas metas a corto plazo. Hay incentivos que a corto o largo plazo se pueden conseguir. Vamos los dos por el mismo camino, ha coincidido un poco así. Creo que aquí estamos haciendo un buen trabajo", confesaba Pozas sobre su larga etapa en Santiago en una entrevista con este periódico, mientras hablaba de cómo se ve su figura allí: "Si me lo llegan a decir el día que me llama Moncho en mayo cuando estaba en Valladolid para decirme que me quería e iba a hacer todas estas cosas en el Obradoiro no me lo hubiera creído. Que tu nombre esté en la historia de un club ACB para alguien que su sueño siempre ha sido jugar al baloncesto es algo muy bonito".